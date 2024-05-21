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Canlı yayın konuğu Cavit Çağlar, Bursaspor'un eski başkanı olarak görev yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Canlı yayın konuğu Cavit Çağlar, Bursaspor&#039;un eski başkanı olarak görev yaptı
Ismail Küçükkaya, Cavit Çağlar, Bursaspor, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halk TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına bugün konuk olan Cavit Çağlar'ın kim olduğu merak edilirken kaç yaşında olduğu ve ne iş yaptığı da gündeme geldi. Sevilerek takip edilen programın konuğu Çağlar'ın hayatı...

Bugün sabah erken saatlerde yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına katılan Cavit Çağlar gündemde yer alırken kimdir araştırıldı. İşte mesleği ve biyografisine dair bilgiler.

Çağlar, 1944 yılında Yunanistan'da dünyaya geldi. Siyasetçi ve eski spor yöneticisi olan isim Bursaspor'un 10. başkanı görevini yerine getirdi. Bursa Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan isim, lise mezunudur.

XVIII., XIX. ve XX. Dönem Bursa Milletvekilliği yapan Çağlar, evli ve 3 çocuk babasıdır. RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesidir ve bir dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı yaptı.

Canlı yayın konuğu Cavit Çağlar Bursaspor'un 10. başkanı görevini yaptı - 1. Resim

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programı hafta içi her gün 08.00'de Halk TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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