Cascade kuralı nedir, kimler faydalanabilir? Cascade kuralı dilekçe örneği

Schengen vizesi başvurularında seyahat planlarının doğru yapılması için kritik öneme sahip olan Cascade kuralı uzun süreli vize alma imkanını artırıyor. Seyahat süresi ve giriş noktalarına göre uygulanması gereken Cascade kuralı başvuru sürecinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçiyor ve vize alma şansını yükseltiyor. Cascade kuralı nedir, kimler faydalanabilir ve hangi şartlarda geçerlidir? İşte tüm detaylar…

Schengen vize başvuru sürecinde seyahat planlarının sorunsuz ilerlemesi ve ret riskinin azaltılması için "Cascade kuralı" önemli bir detay. Cascade kuralı nedir, kimler faydalanabilir, Cascade kuralı dilekçesi nasıl yazılır?

CASCADE KURALI NEDİR?

Cascade kuralı Schengen vize başvurularında uzun süreli ve çok girişli vizelerin kademeli olarak verilmesini düzenleyen bir sistemdir.

Avrupa Birliği Vize Kanunu’nun 24(2) maddesine göre;

başvuru sahibi önce 3 kısa süreli vizeyi alıp yasalara uygun şekilde kullandığında, sonraki başvurularında 1 yıl, 2 yıl ve nihayetinde 5 yıl geçerli çok girişli vize alma hakkına sahip olur.

Cascade kuralı başvuru sahiplerinin güvenilirliklerinin değerlendirilmesini ve vize sürecinin adil şekilde işlemesini amaçlar. Schengen ülkelerine yönelik seyahatlerde, özellikle çok girişli ve uzun süreli vize taleplerinde, Cascade kuralı esas alınarak başvurular incelenir ve karar verilir.

CASCADE KURALINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Cascade kuralından yararlanabilmek için öncelikle son iki yıl içinde üç kısa süreli Schengen vizesi almış ve bunları kurallara uygun şekilde kullanmış olmak gerekli.

Alternatif olarak son üç yıl içinde en az bir yıllık çok girişli vize sahibi olmak da bu kuraldan faydalanmanın koşullarındandır.

Kural, önceki vize kullanımında herhangi bir ihlal veya yanlışlık bulunmayan güvenilir başvuru sahiplerine uzun süreli ve çok girişli vizeler alma imkanı tanır.

CASCADE KURALI ŞARTLARI NELER?

Cascade kuralının uygulanabilmesi için başvuru sahibinin vize kullanım geçmişinin yasalara uygun olması ve başvuruda gerekli belgeleri eksiksiz sunması gerekir.

Başvuru sürecinde, önceki vizelerin detayları, giriş-çıkış damgaları ve kullanım süresi gibi bilgiler konsolosluklar tarafından titizlikle incelenir.

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Cascade kuralı yalnızca kısa süreli (C tipi) vizelerde geçerlidir ve başvuruların hukuki zemine dayanması zorunludur.

Eğer başvuru sahibi, kuralın gerektirdiği şartları sağlamasına rağmen kısıtlı süreli vize verildiğini düşünüyorsa, itiraz yoluna başvurarak kararın yeniden değerlendirilmesini talep edebilir.

CASCADE KURALI HANGİ ÜLKELER İÇİN GEÇERLİ?

Cascade kuralı Schengen Bölgesi’ne üye ülkelerde geçerlidir. Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hollanda gibi ülkeler bu kurala tabidir.

CASCADE KURALI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

[İlgili Konsolosluk veya Kurum Adı]

Adres: [Kurum Adresi]

Başvuran: [Adınız Soyadınız]

Adres: [Adresiniz]

Telefon: [Telefon Numaranız]

E-posta: [E-posta Adresiniz]

Konu: Cascade Kuralı Kapsamında Alınan Vize Kararına İtiraz

Sayın [Yetkilinin Adı veya Unvanı],

[Başvuru tarihi] tarihinde yapmış olduğum Schengen vizesi başvurumda, Cascade Kuralı doğrultusunda başvuru yapmama rağmen verilen kararın beklentilerime ve ilgili mevzuata uygun olmadığını düşünmekteyim. Başvuru geçmişim ve önceki vizelerimin yasalara uygun şekilde kullanılması nedeniyle, çok girişli ve daha uzun süreli vize alma hakkım bulunmaktadır.

Gerekçeler:

1.⁠ ⁠Cascade Kuralına Uygunluk Sağlanmamıştır: [İlgili yasal düzenleme] kapsamında tüm şartları sağlamama rağmen, başvurum kurala uygun değerlendirilmemiştir.

2.⁠ ⁠Orantısız Etki: Karar, [maddi kayıp, seyahat engeli, ticari faaliyetlerin aksaması gibi durumları açıklayın] açısından ciddi mağduriyet oluşturmaktadır.

3.⁠ ⁠Hukuki ve Usuli Hatalar: Karar, [belirli yasa veya yönetmeliklerin] ruhuna aykırıdır.

4.⁠ ⁠Örnek Kararlar ve Destekleyici Belgeler: Ekte, başvurumu haklı çıkaran [önceki kararlar, ilgili belgeler veya yasal referanslar] yer almaktadır.

Başvurumun yeniden değerlendirilmesini talep ediyorum. İtirazımı desteklemek amacıyla önceki vize kullanım bilgilerimi ve ilgili belgeleri ekte sunmaktayım. İlgili mevzuata uygun olarak hakkımın gözetilmesini arz ederim.

İlginiz için teşekkür eder, olumlu geri dönüşünüzü beklerim.

Saygılarımla,

[Adınız Soyadınız]

[Tarih]