14 Mayıs'ta gerçekleşen Çaykur 1072 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları 2024

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 09:29 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 09:43 - Güncelleme:

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Çaykur, fabrikalarda istihdam etmek üzere 1072 mevsimlik işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 14 Mayıs günü gerçekleşecek olan kuranın sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır merak ediliyor. Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılacak olan alım kurasının sonuçlarına dair bilgiler...