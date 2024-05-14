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14 Mayıs'ta gerçekleşen Çaykur 1072 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
14 Mayıs&#039;ta gerçekleşen Çaykur 1072 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çaykur, fabrikalarda istihdam etmek üzere 1072 mevsimlik işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 14 Mayıs günü gerçekleşecek olan kuranın sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır merak ediliyor. Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılacak olan alım kurasının sonuçlarına dair bilgiler...

14 Mayıs günü gerçekleşecek olan mevsimlik işçi alımı kura çekimi bugün Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılıyor. Başvuran adaylar ise sonuçların saat kaçta, nerede açıklanacağını araştırmaya başladı.

Kura çekimi, bugün 09.00'da İŞKUR nihai listeleri göz önünde bulundurularak noter tarafından yapılacak. Başvuruları 26-30 Nisan aralığında iskur.gov. tr aracılığıyla gerçekleştirildi.

İŞKUR'un Rize Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklamanın ardından 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olacak şekilde işçi alımı yapılıyor.

Çaykur 1072 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları 2024 - 1. Resim

Sonuçlar ise Çaykur resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.

Başvuru öncesinden belirlenen şartlar arasında başvuru yapılan yerde 5 sene görev yapma zorunluluğu ve ikametgah şartı var. Alımda bu şartlara uyum sağlanması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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