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Cem Garipoğlu'nun annesi hapiste mi, ceza aldı mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cem Garipoğlu&#039;nun annesi hapiste mi, ceza aldı mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Olayla birlikte Cem Garipoğlu ailesi yeniden gündeme geldi. Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine açılan davada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini istedi. Olayın ardından gözler, Münevver Karabulut cinayetinde olay yerindeki kanları temizlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu'na çevrildi. Peki, Cem Garipoğlu'nun annesi hapiste mi, ceza aldı mı? Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu yaşıyor mu? Detaylar haberimizde.

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu tutuklandıktan sonra, 2014 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi. Olayın ardından Cem Garipoğlu ölmedi mi, kaçırıldı mı, soruları yeniden gündeme geldi. Münevver Karabulut cinayetinde olay yerindeki kanları temizlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu merak konusu oldu. Peki, Cem Garipoğlu'nun annesi hapiste mi, ceza aldı mı? Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu yaşıyor mu? Detaylar haberimizde.

Cem Garipoğlu'nun annesi hapiste mi, ceza aldı mı? - 1. Resim

CEM GARİPOĞLU'NUN ANNESİ HAPİSTE Mİ, CEZA ALDI MI?

Münevver Karabulut cinayeti hakkında görülen dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Annesi ve amcasına da üçer yıl hapis cezası verildi. Babası ise beraat etti. Münevver Karabulut cinayetinde olay yerindeki kanları temizlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu’nun annesi, hakkındaki hapis cezasının onanmasının ardından 29 Temmuz 2012’de Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim oldu. Kocaeli Yarı Açık Kadın Cezaevi’ne konulan Tülay Makbule Garipoğlu 7 ay cezaevinde kaldı.

Cem Garipoğlu'nun annesi hapiste mi, ceza aldı mı? - 2. Resim

Tülay Makbule Garipoğlu, cezasının 7 ayını cezaevinde, geri kalanını ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda odacı olarak tamamlamıştır. Tülay Makbule Garipoğlu 6 ay boyunca haftanın 5 günü 4’er saat adliyedeki bir mahkeme kaleminde getir-götür işleri yapmıştır. 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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