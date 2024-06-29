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Çeşme’de yol kenarında çıkan yangın sebebiyle İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir, Yangın, Menderes, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Haziran günü öğlen saatlerinde başlayan orman yangınında çalışmalar sürüyor. Bugün Menderes ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken bir başka yangın da vatandaşı endişelendirdi. İzmir-Çeşme otobanı neden kapalı, ne zaman açılacak merak ediliyor.

Bugün öğlen saatlerinde başlayan yangına müdahaleler devam ederken ekipler bir yandan Menderes bir yandan Çeşme yangını ile mücadele ediyor. Havadan ve karadan çalışmalar sürerken Çeşme-İzmir otobanı da trafiğe kapatıldı.

İZMİR ÇEŞME YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

29 Haziran günü başlayan Çeşme yangını henüz kontrol altına alınamazken ekipler çalışmaya devam ediyor. Menderes'te çıkan yangına 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracı müdahale ederken Çeşme Germiyan Mahallesi’nde olan kırsal yangına da 2 uçak ve 1 helikopter müdahale ediyor.

Çeşme’de yol kenarında çıkan yangın sebebiyle İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı - 1. Resim

İZMİR - ÇEŞME OTOBANI AÇILDI MI?

Urla ilçesine bağlı olan Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında çıkan yangın sebebiyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatılırken çalışmalar devam ediyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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