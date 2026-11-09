Cevad Prekazi kimdir, neden öldü, hangi yıl Galatasaray'da oynadı?

Galatasaray ve Yugoslav futbolunun efsane yıldızlarından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada; "Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi. Peki, Cevad Prekazi kimdir, neden öldü?

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alatasaray'a bir dönem damga vuran Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957 tarihinde Kosova'nın Mitroviçe şehrinde işçi bir baba ve ev hanımı bir annenin altı çocuğundan birisi olarak dünyaya geldi.18 yaşını doldurduktan sonra Partizan ile profesyonel sözleşme imzalayan efsane isim, uzun yıllar Partizan forması giydikten sonra, Hajduk Split'e transfer oldu. Burada Galatasaray'da yıllarca birlikte oynayacakları Simoviç ile takım arkadaşlığı da yaptı.

Partizan ve Hajduk Split gibi önemli kulüplerde görev yapan Prekazi, Yugoslav futbolunun tanınan isimlerinden biri oldu.

Amerika macerası sonrası yolu Türkiye'ye düşen Cevad Prekazi, 28 yaşında Galatasaray ile el sıkıştı. O dönem takımı çalıştıran isim ise Jupp Derwall'di. Zoran Simoviç’in aracılığıyla 1985 yılında Galatasaray'a transferi gerçekleşen Prekazi, Galatasaray forması ile ilk maçına Samsunspor karşısında çıktı. 1986-1987 sezonunda şampiyon olan kadroda yer aldı.

Eskişehirspor maçında 14 sene sonra şampiyonluğu getiren gollerden birini de efsane oyuncumuz attı. 1987-1988 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Cevad Prekazi, Galatasaray ve Türk futbolu açısından tarihe geçen bir golü de 1989 yılında Monaco'ya kaydetti.

1988-1989 sezonunda, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkma başarısı gösteren Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri olan Prekazi müthiş sol ayağı, frikik golleri ve asistleri ile damga vurdu. Cevad Prekazi 1991 yılında Galatasaray'dan ayrılıp, İzmir'de futbol hayatına devam etti.

Altay ve Bakırköyspor formasını giydikten sonra Türkiye'de futbolu bırakmaya karar verdi. Belgrad'a dönmesinin ardından ise bir süre üçüncü ligde forma giymeye devam etti.

1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Cevad Prekazi gösterdiği performans, kazandığı kupalar ve zaferlerle adını tarihe yazdırdı.

CEVAD PREKAZİ NEDEN ÖLDÜ?

69 yaşında hayatını kaybeden Cevad Prekazi, Ekim 2023'te inme (felç) geçirmiş ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da hastaneye kaldırılmıştı.Prekazi'nin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

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