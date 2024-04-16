Cevahir AVM İstanbul’da Şişli Mecidiyeköy’de bulunuyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 11:48 - Güncelleme:

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Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Cevahir AVM, İstanbul'un uğrak bir noktasında yer almakta. Cevahir AVM nerede, nasıl gidilir?