Cevahir AVM İstanbul’da Şişli Mecidiyeköy’de bulunuyor
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Cevahir AVM, İstanbul'un uğrak bir noktasında yer almakta. Cevahir AVM nerede, nasıl gidilir?
Sıklıkla ziyaret edilen Cevahir AVM'nin konumu, hangi semtte olduğu gündeme geldi.
Cevahir AVM, İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy'de 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunuyor.
Açık adresi şu şekilde: 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Cd. No:22 Şişli/İstanbul
Alışveriş merkezi, Mecidiyeköy metrobüs ve metro duraklarına yakınlığı nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor.