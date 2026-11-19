Cevher dizisi, Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı yeni yapımın ilk tanıtımının yayımlanmasıyla dikkat çekti. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan projenin hangi diziden uyarlandığı, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Polisiye olayları mizah ve aile ilişkileriyle birleştiren yapımın yayın tarihi de araştırılıyor.

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Show TV'nin Fabrika Yapım imzalı yeni dizisi Cevher, 18 Kasım'da yayımlanan ilk tanıtımıyla izleyici karşısına çıktı. Üç çocuk annesi Cevher ile Komiser Mert'in birlikte bir olay yerini incelediği sahneler, dizinin hikayesine ilişkin ilk ayrıntıları ortaya koydu. Elçin Sangu'nun televizyon ekranlarına dönüşü olan yapımın uyarlandığı dizi ve konusu merak ediliyor.

CEVHER HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Show TV'nin yeni dizisi Cevher, sıra dışı zekasıyla polis soruşturmalarında önemli ayrıntıları fark eden bir kadının hayatını konu alıyor. Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı yapım, polisiye olayları komedi ve dram unsurlarıyla birlikte ekrana taşımaya hazırlanıyor. Cevher dizisi, Fransız yapımı High Intellectual Potential dizisinin Türkiye uyarlaması olarak hazırlandı. Orijinal adı HPI: Haut Potentiel Intellectuel olan dizi, 2021 yılında Fransa'da yayın hayatına başladı. Başrolünde Audrey Fleurot'nun yer aldığı yapımda üstün zekalı Morgane Alvaro'nun polis merkezinde temizlik yaparken bir cinayet dosyasındaki önemli ayrıntıyı fark etmesi ve ardından soruşturmalara yardımcı olması anlatılıyor. Türkiye uyarlamasında ise Morgane karakteri Cevher olarak izleyici karşısına çıkacak.

Cevher hangi diziden uyarlama, konusu ne? Elçin Sangu başrolde!

Fransız yapımı High Intellectual Potential, farklı ülkelerde televizyona uyarlanan polisiye-komedi dizileri arasında bulunuyor. Yapımın ABD uyarlaması, 2024 yılında High Potential adıyla ABC ekranlarında yayınlanmaya başladı. Amerikan versiyonunda Kaitlin Olson, Morgan Gillory karakterini canlandırıyor. Türkiye'de ise aynı hikaye, yerli oyuncu kadrosu ve karakterlerle yeniden ele alınıyor. Cevher'in yönetmenliğini Yüksel Aksu, senaristliğini Burcu Yılmaz üstlenirken yapımcılığını Öner Arslanel yürütüyor.

Cevher hangi diziden uyarlama, konusu ne? Elçin Sangu başrolde!

CEVHER DİZİSİ KONUSU NE?

Cevher dizisi, üç çocuğuyla hayatını sürdüren ve üstün zekası sayesinde çevresindeki insanların gözden kaçırdığı ayrıntıları fark eden bir annenin hikayesini anlatıyor. Cevher, bir cinayet soruşturmasında önemli bir ipucu tespit ederek olayın seyrini değiştiriyor. Bu gelişmenin ardından yolu, başarılı ve disiplinli Komiser Mert ile kesişiyor. Elçin Sangu'nun canlandırdığı Cevher'in alışılmışın dışındaki düşünme biçimi ile Ertan Saban'ın hayat verdiği Mert'in çalışma anlayışı arasındaki farklılıklar, dizide yaşanacak olayların temelini oluşturuyor. İkili, suç dosyalarının çözümünde birlikte hareket ederken kişisel hayatlarında karşılaştıkları sorunlarla da mücadele edecek. İlk tanıtımda Cevher'in üç çocuğuyla birlikte olay yerine geldiği ve Komiser Mert ile inceleme yaptığı sahnelere yer verildi.

Cevher hangi diziden uyarlama, konusu ne? Elçin Sangu başrolde!

CEVHER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Cevher dizisinin oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ertan Saban, Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli bulunuyor. Elçin Sangu, üç çocuk annesi Cevher karakterini canlandırırken Ertan Saban, Komiser Mert rolünü üstleniyor.

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