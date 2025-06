Cherno More nerenin, hangi ülkenin takımı? Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi Cherno More hakkında bilgiler

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek olan RAMS Başakşehir'in rakibi Bulgaristan temsilcisi Cherno More oldu. Turuncu-lacivertli temsilcimiz ilk maçını 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak. Peki, Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi Cherno More nerenin, hangi ülkenin takımı? İşte Cherno More hakkında tüm detaylar...

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşı karşıya gelecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Rams Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak. CHERNO MORE NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI? 3 Mart 1913 yılında kurulan Cherno More, Bulgaristan'ın Karadeniz'in kıyısında yer alan Varna kentini temsil ediyor. Kulübün ismi yani Cherno More Türkçe'de "Karadeniz" anlamına gelmektedir. "The Sailors" (Denizciler) lakabıyla bilinen takım iç saha maçlarını 6.50 kapasiteli Ticha Stadyum'unda oynamaktadır. Bulgaristan Birinci Ligi'ni (Parva Liga) 3.sırada tamamlayan Cherno More, Konferans Ligi^nde mücadele etme fırsatı elde etti. Takımın teknik direktörlüğünü ise 56 yaşındaki İlian İliev yürütüyor. Ayrıca 1991-2000 yılları arasında 34 kez Bulgaristan millî futbol takımına seçilmiş ve 3 gol atmıştır. CHERNO MORE SON MAÇLARINDA NASIL BİR PERFORMANSI SERGİLEDİ? Geçtiğimiz sezon Avrupa'da Hapoel Be'er Sheva'ya elenerek turnuvaya erken veda eden Bulgar ekibi, bu sezon yeniden Konferans Ligi sahnesinde yer aldı. Cherno More, iç sahada dengeli ve savunma merkezli oyun tarzıyla akıllarda yer edinirken deplasman maçlarında zaman zaman zorlandığı da bilinmektedir. Geçtiğimiz sezonda Chero More takımının en golcü oyuncusu Mazire Soula'dır.

