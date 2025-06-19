Marcin Bulka'dan Galatasaray'a ret sinyali! Şampiyonlar Ligi bile ikna edemedi

Galatasaray, kaleci arayışında Marcin Bulka için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak Polonyalı eldiven, Şampiyonlar Ligi faktörüne rağmen sarı-kırmızılılara sıcak bakmıyor.

Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’te forma giyen Marcin Bulka için girişimlerde bulundu.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, 25 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak için en ciddi adımı atan kulüp konumunda. Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Ancak haberde, Bulka'nın UEFA Şampiyonlar Ligi faktörüne rağmen Galatasaray’a transfer olmaya istekli olmadığı ifade edildi. Polonyalı kalecinin önceliğinin kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginde devam etmek olduğu belirtildi.

Marcin Bulka'nın, kulübü Nice ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri de 20 milyon euro civarında seyrediyor.