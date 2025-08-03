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İSKİ baraj doluluk oranı! İstanbul baraj doluluk oranı son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İSKİ baraj doluluk oranı! İstanbul baraj doluluk oranı son durum
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi merakla takip ediliyor. İSKİ'nin 3 Ağustos 2025 verilerine göre, genel doluluk oranı yüzde 51.89 olarak açıklandı. Peki, İstanbul'a su sağlayan Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlarda ne kadar su kaldı? İşte baraj baraj güncel doluluk oranları ve detaylı tablo…

İSKİ, İstanbul baraj doluluk oranlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Mevsimsel değişimlerin ve yağış miktarındaki dalgalanmaların etkisiyle barajlardaki su seviyesi yakından takip ediliyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda son durum merak edilirken İSKİ baraj doluluk oranı 3 Ağustos 2025 güncel verileri belli oldu. 

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 AĞUSTOS

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durumu paylaştı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama baraj doluluk oranı yüzde 51.89 olarak açıklandı.

İSKİ baraj doluluk oranı! İstanbul baraj doluluk oranı son durum - 1. Resim

3 Ağustos 2025 Pazar günü barajlardaki doluluk oranı en yüksek Elmalı yüzde 68,6 olarak ölçülürken en düşük doluluk oranına sahip baraj, yüzde 32,7 ile Istrancalar oldu.

İSKİ baraj doluluk oranı! İstanbul baraj doluluk oranı son durum - 2. Resim

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM 

Ömerli: %51,9

Darlık: %62,73

Elmalı: %68,6

Terkos: %55,77

Alibey: %35,73

Büyükçekmece: %50, 39

Sazlıdere: %43,8

Istrancalar: %32,7

Kazandere: %41,49

Pabuçdere: %45,3

İSKİ baraj doluluk oranı! İstanbul baraj doluluk oranı son durum - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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