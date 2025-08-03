Malatya elektrik kesintisi sorgulama! Malatya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Malatya'da elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar FEDAŞ arıza sorgulama sayfasına yöneliyor. Yaklaşık 1 hafta sürecek elektrik kesintileri Malatya'nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde günün belirli saatlerinde uygulanacak. Malatya elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek merak ediliyor.
Malatya elektrik kesintisi, FEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama araştırılıyor. FEDAŞ elektrik planlı ve anlık kesinti bildirilerine yaklaşık 1 hafta sürecek Malatya elektrik kesintisi listesini duyurdu.
MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA!
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, Malatya genelinde bakım, onarım ve işletme çalışmaları nedeniyle 3-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında birçok mahallede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
3 Ağustos Pazar günü, Yeşilyurt, Arapgir, Yazıhan, Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinin çeşitli mahallelerinde 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi uygulandı.
4 Ağustos Pazartesi günü, Akçadağ, Arguvan, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-17.00 elektrik kesintisi yaşanacak.
MALATYA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
5 Ağustos Salı günü, Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan ve Akçadağ'da elektrik kesintisi yaşanacak. 09.00'da başlayan kesinti 17.00'de sona erecek.
6 Ağustos Çarşamba günü, Akçadağ, Battalgazi, Darende ve Arguvan'da yine 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
7 Ağustos Perşembe günü ise, Battalgazi ilçesinde; Hanımınçiftliği, Melekbaba, Kaynarca, Karabağlar, Taştepe gibi mahallelerde 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacağı planlanmıştır. Doğanşehir ilçesind, Erkenek ve Karanlıkdere mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti programlanmıştır.