Malatya elektrik kesintisi sorgulama! Malatya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Malatya elektrik kesintisi, FEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama araştırılıyor. FEDAŞ elektrik planlı ve anlık kesinti bildirilerine yaklaşık 1 hafta sürecek Malatya elektrik kesintisi listesini duyurdu.

MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA!

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, Malatya genelinde bakım, onarım ve işletme çalışmaları nedeniyle 3-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında birçok mahallede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

3 Ağustos Pazar günü, Yeşilyurt, Arapgir, Yazıhan, Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinin çeşitli mahallelerinde 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi uygulandı.

4 Ağustos Pazartesi günü, Akçadağ, Arguvan, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-17.00 elektrik kesintisi yaşanacak.

MALATYA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

5 Ağustos Salı günü, Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan ve Akçadağ'da elektrik kesintisi yaşanacak. 09.00'da başlayan kesinti 17.00'de sona erecek.

6 Ağustos Çarşamba günü, Akçadağ, Battalgazi, Darende ve Arguvan'da yine 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

7 Ağustos Perşembe günü ise, Battalgazi ilçesinde; Hanımınçiftliği, Melekbaba, Kaynarca, Karabağlar, Taştepe gibi mahallelerde 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacağı planlanmıştır. Doğanşehir ilçesind, Erkenek ve Karanlıkdere mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti programlanmıştır.

MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARIZA SORGULAMA