Motosiklet satışları geriliyor! Dikkat çeken düşüş

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından yayınlanan rapora göre, trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın Ocak-Haziran aylarına göre yüzde 31,2 oranında azaldı.

2025 yılının ilk yarısını temsil eden dönemde toplam 320.599 adetlik tescil gerçekleşirken, 2024 Ocak-Haziran döneminde ise 495.909 adet motosiklet trafiğe çıkış yapmıştı. Haziran ayında ise toplam satışlar 94.133 adet olarak kayıtlara geçti.

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AYLIK BAZDA YÜZDE 15'LİK GERİLEME

2024 Haziran ayında 111.314 adetlik tescile ulaşan motosiklet pazarı aylık bazda yüzde 15 oranında geriledi. Öte yandan toplam pazarda en çok satılan sınıf olarak dikkat çeken elektrikli ve 50 cc modellerin tescil adetleri de, yine geçen yıla oranla yüzde 10,3 oranında azaldı.