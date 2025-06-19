24 saat kesintisiz enerji sağlayabilir! Sektöre 'süper izin' mümkün mü?

Jeotermal enerji sektörü, Meclis’teki 'süper izin' düzenlemesine dahil edilmek istiyor. JESDER, yatırımların hızlanması ve 24 saat kesintisiz enerji üretimi için bu adımın kritik olduğunu vurguluyor.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, enerji sektöründe düzenlemeler içeren ve TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi kapsamına jeotermal enerji sektörünün de dahil edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Şentürk, yazılı açıklamasında, düzenlemenin yalnızca güneş ve rüzgar yatırımlarıyla sınırlı tutulmasının enerji arz güvenliği açısından önemli eksiklik olduğunu vurguladı.

İZİN SÜRECİ 4-5 YILI BULUYOR

Söz konusu düzenlemenin jeotermal yatırımlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ve yatırım ortamına olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Jeotermal enerji yaklaşık yüzde 70 kapasite faktörüyle çalışıyor. Mevcut durumda Türkiye'de 1733 megavat kurulu güce ulaştı. Toplam elektrik üretiminde yaklaşık yüzde 4'lük paya sahip olan jeotermal enerji santrallerinin 'süper izin' düzenlemesine dahil edilmesi gerekli. Halihazırda yaklaşık 40 farklı kurum ve kuruluş nezdinde yürütülen izin süreçlerimiz 4 ila 5 yılı buluyor. Bu süreç yatırım maliyetlerini artırıyor ve yatırım kararlarında ciddi belirsizlikler oluşturuyor. Dövize endeksli ekipman ve hizmet alımlarının yoğun olduğu bu projelerde yaşanan gecikmeler de yatırım ortamını olumsuz etkiliyor."

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7/24 KESİNTİSİZ ENERJİ İMKANI

Şentürk, uzun süredir yürüttükleri görüşmeler ve mevzuata katkı süreçleri kapsamında sektörün söz konusu düzenlemeye dair taleplerini ilgili kamu kurumlarıyla paylaştıklarını aktardı. İlerleyen süreçte Meclis'te yapılacak komisyon ve alt komisyon görüşmelerine davet edilmeleri halinde teknik bilgi ve katkı sunmaya hazır olduklarını söyleyen Şentürk, şu değerlendirmelerde bulundu: