Yaz ortasında karla mücadele! Bu yollardan geçmek neredeyse imkansız

Trabzon’un yüksek kesimlerinde yaz aylarına rağmen erimeyen kar yolları kapatıyor. Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kar temizliği yaparken bir yandan da beton yol çalışmalarıyla ulaşımı kalıcı hale getiriyor.

Trabzon’un yüksek rakımlı yaylalarında yaz mevsimi gelmesine rağmen karla kaplı yollar ulaşımı zorlaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kar ve kürtük temizliği yaparken, bir yandan da stabilize yolları betonla kaplayarak kalıcı çözümler üretiyor.

Haziran ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen Çaykara ilçesine bağlı Multat ve Şekersu yaylaları, Kırklar Dağı mevkii ile Demirkapı Mahallesi Yedigöller bölgesinde, kar kalınlığı bazı noktalarda araçların ilerlemesini imkânsız hale getiriyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, ulaşımı sağlamak için yoğun şekilde çalışıyor.

YOLLARA BETON DÖKÜLÜYOR

Sadece karla mücadeleyle sınırlı kalmayan ekipler, aynı zamanda ulaşımda kalıcı konfor sağlamak için yayla yollarını betonla kaplıyor. Son olarak Çarşıbaşı ilçesi Kaldırım Yaylası’na giden 2 bin 800 metrelik stabilize yol, beton dökme çalışmalarıyla modern hale getirildi. Bu sayede bölge halkı uzun süredir yaşadığı yol problemlerinden kurtulmuş oldu.

Kaldırım Yaylası Muhtarı Mustafa Aydın, yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e teşekkür ederek, "Verilen sözler tutuldu, yollar artık hem güvenli hem kalıcı" dedi.

YAYLA SEZONU BAŞLADI