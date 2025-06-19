Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yaz ortasında karla mücadele! Bu yollardan geçmek neredeyse imkansız

Yaz ortasında karla mücadele! Bu yollardan geçmek neredeyse imkansız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaz ortasında karla mücadele! Bu yollardan geçmek neredeyse imkansız
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon’un yüksek kesimlerinde yaz aylarına rağmen erimeyen kar yolları kapatıyor. Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kar temizliği yaparken bir yandan da beton yol çalışmalarıyla ulaşımı kalıcı hale getiriyor.

Trabzon’un yüksek rakımlı yaylalarında yaz mevsimi gelmesine rağmen karla kaplı yollar ulaşımı zorlaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kar ve kürtük temizliği yaparken, bir yandan da stabilize yolları betonla kaplayarak kalıcı çözümler üretiyor.

Haziran ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen Çaykara ilçesine bağlı Multat ve Şekersu yaylaları, Kırklar Dağı mevkii ile Demirkapı Mahallesi Yedigöller bölgesinde, kar kalınlığı bazı noktalarda araçların ilerlemesini imkânsız hale getiriyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, ulaşımı sağlamak için yoğun şekilde çalışıyor.

Yaz ortasında karla mücadele! Bu yollardan geçmek neredeyse imkansız - 1. Resim

YOLLARA BETON DÖKÜLÜYOR

Sadece karla mücadeleyle sınırlı kalmayan ekipler, aynı zamanda ulaşımda kalıcı konfor sağlamak için yayla yollarını betonla kaplıyor. Son olarak Çarşıbaşı ilçesi Kaldırım Yaylası’na giden 2 bin 800 metrelik stabilize yol, beton dökme çalışmalarıyla modern hale getirildi. Bu sayede bölge halkı uzun süredir yaşadığı yol problemlerinden kurtulmuş oldu.

Kaldırım Yaylası Muhtarı Mustafa Aydın, yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e teşekkür ederek, "Verilen sözler tutuldu, yollar artık hem güvenli hem kalıcı" dedi.

Yaz ortasında karla mücadele! Bu yollardan geçmek neredeyse imkansız - 2. Resim

YAYLA SEZONU BAŞLADI

Yayla sezonunun açılmasıyla birlikte, Trabzon’un doğa turizmi açısından önemli noktalarında altyapı çalışmaları hız kazandı. Büyükşehir Belediyesi, hem yerel halkın hem de yayla turizmine gelen ziyaretçilerin güvenli ulaşımı için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kimsenin ruhu duymadı! Apple, Google ve Facebook dahil 16 milyar kişinin bilgisi sızdırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çiftçinin kabusu olmuştu... Alarm verildi: Kokarca böceğine karşı 1 milyon samuray arısı sahaya iniyor - Yaşam1 milyon samuray arısı sahaya iniyorMide balonu ameliyatı sonu oldu! Operasyonu gerçekleştiren doktor tutuklandı - YaşamGirdiği ameliyattan sağ çıkamadıOnlarca Arap tayı satıldı! Elde edilen gelir dudak uçuklatıyor - YaşamElde edilen gelir dudak uçuklatıyor!Sıcaklarda bu hatalar hayatınıza mal olabilir! Uzmandan kritik açıklamalar... - YaşamSıcaklarda bu hatalar hayatınıza mal olabilir! Uzmandan kritik açıklamalar...Gören telefona sarıldı! Bu kez belediye vatandaşın 'radarına' takıldı - YaşamGören telefona sarıldı! Bu da 'vatandaş radarı'!Ölmek üzereyken buldu! Çocuğundan ayırmıyor... Beraber tatile bile gidiyorlar - YaşamHayatını kurtardı! Tatile bile beraber gidiyorlar
Sonraki Haber Yükleniyor...