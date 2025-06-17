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Kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı! Haziranın ortasında şaşırtan görüntü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı! Haziranın ortasında şaşırtan görüntü
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Haziran ayının ortasında Rize'nin yüksek kesimlerinden kar görüntüleri geldi. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Eğrisu Yaylası'nda, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede Rize İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ayında Avusor ve Kavrun yaylalarında başlatılan çalışmalar, haziranda da hız kesmeden devam ediyor.

Haziran ayının ortasında olmamıza rağmen Rize'den kar görüntüleri geldi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Eğrisu Yaylası'nda karla mücadele çalışması yapılıyor.

Kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı! Haziranın ortası şaşırtan görüntü - 1. Resim

Rize İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını yüksek rakımlı bölgelerde sürdürüyor.

Kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı! Haziranın ortası şaşırtan görüntü - 2. Resim

KAR KALINLIĞI 2 METREYE KADAR ULAŞIYOR

Mayıs ayında ilçenin Avusor ve Kavrun yayla yollarında yürütülen çalışmaların ardından ekipler haziranda Eğrisu Yaylası'nda çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı güzergahta iş makineleriyle yolu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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