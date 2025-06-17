Kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı! Haziranın ortasında şaşırtan görüntü

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2025 19:21 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 19:26 - Güncelleme:

Haziran ayının ortasında Rize'nin yüksek kesimlerinden kar görüntüleri geldi. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Eğrisu Yaylası'nda, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede Rize İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ayında Avusor ve Kavrun yaylalarında başlatılan çalışmalar, haziranda da hız kesmeden devam ediyor.

Haziran ayının ortasında olmamıza rağmen Rize'den kar görüntüleri geldi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Eğrisu Yaylası'nda karla mücadele çalışması yapılıyor. Rize İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını yüksek rakımlı bölgelerde sürdürüyor. KAR KALINLIĞI 2 METREYE KADAR ULAŞIYOR Mayıs ayında ilçenin Avusor ve Kavrun yayla yollarında yürütülen çalışmaların ardından ekipler haziranda Eğrisu Yaylası'nda çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı güzergahta iş makineleriyle yolu ulaşıma açmaya çalışıyor. İlgili Haber 3 kente mayıs ayında kar yağdı: Vatandaş şaşkın

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir