2025 ağustos ayı kira artış oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK verileri yakından takip ediliyor

Türkiye’de milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren 2025 Ağustos ayı kira artış oranı, TÜİK’in 4 Ağustos 2025’te açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verileriyle belirlenecek. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması, kira zamlarının yasal üst sınırını oluşturuyor.

2025 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Temmuz ayı enflasyon verilerini 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10:00’da resmi web sitesi üzerinden açıklayacak.

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal zam üst sınırını belirleyecek.

Temmuz 2025'te bu oran %43,23 olarak kaydedilmişti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor.

Ağustos 2025’te zam yapılacaksa Temmuz 2025 TÜFE verileri esas alınacak.

Buna göre kira hesaplama formülü şu şekilde:

Öncelikle kira artış tutarı belirlenir.

Kira Artış Tutarı: Mevcut Kira Bedeli x (TÜFE Oranı / 100)

Yeni kira bedeli ise mevcut kira ile artış tutarının toplamı ile elde ediliyor.

Örneğin, 10.000 TL kira bedeli için Temmuz 2025 TÜFE’si %43,23 ise, artış 4.323 TL olur ve yeni kira 14.323 TL’ye yükselir.