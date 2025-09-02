CHP Kurultay davası ne zaman? 38. Olağan Kurultayı dava tarihi gündemde

Söz konusu davada 12 kişi hakkında yargılama yürütülüyor. Dosyada adı geçenler arasında, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMAN?

CHP Kurultay davasına ilişkin son gelişmelere göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada bir kez daha erteleme kararı alındı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 30 Haziran’da görülen duruşmada mahkeme heyeti, ceza yargılaması ve görevsizlik kararına itiraz süreçlerinin beklenmesini kararlaştırmış ve davayı 8 Eylül’e ertelemişti. CHP’nin avukatının talebi üzerine duruşmanın yeni tarihi 15 Eylül olarak belirlendi.