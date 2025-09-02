Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > CHP Kurultay davası ne zaman? 38. Olağan Kurultayı dava tarihi gündemde

CHP Kurultay davası ne zaman? 38. Olağan Kurultayı dava tarihi gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP Kurultay davası ne zaman? 38. Olağan Kurultayı dava tarihi gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı sonrasında başlayan hukuki süreç yeni bir boyuta taşındı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açılan dava kapsamında önemli bir karar alarak, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderdi. Kamuoyunca CHP Kurultay davası ne zaman merak ediliyor.

Söz konusu davada 12 kişi hakkında yargılama yürütülüyor. Dosyada adı geçenler arasında, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

CHP Kurultay davası ne zaman? 38. Olağan Kurultayı dava tarihi gündemde - 1. Resim

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMAN?

CHP Kurultay davasına ilişkin son gelişmelere göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada bir kez daha erteleme kararı alındı.

CHP Kurultay davası ne zaman? 38. Olağan Kurultayı dava tarihi gündemde - 2. Resim

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 30 Haziran’da görülen duruşmada mahkeme heyeti, ceza yargılaması ve görevsizlik kararına itiraz süreçlerinin beklenmesini kararlaştırmış ve davayı 8 Eylül’e ertelemişti. CHP’nin avukatının talebi üzerine duruşmanın yeni tarihi 15 Eylül olarak belirlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Listede Türk iş adamları da var! Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan kimdir? - HaberlerKıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan kimdir?Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB Eylül ayı toplantı tarihi - HaberlerMerkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB Eylül ayı toplantı tarihiBugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman, hangi gün? 2025 Kandil tarihleri - HaberlerBugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman, hangi gün? 2025 Kandil tarihleriTürkiye İspanya maçı nerede oynanacak? - HaberlerTürkiye İspanya maçı nerede oynanacak?Yüksek Lisans Öğrencileri KYK’da kalabilir mi? KYK ve İBB yurdunda kalabilme şartları - HaberlerYüksek Lisans Öğrencileri KYK’da kalabilir mi? KYK ve İBB yurdunda kalabilme şartlarıBahar yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Eylül Show TV yayın akışı paylaşıldı - HaberlerBahar yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Eylül Show TV yayın akışı paylaşıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...