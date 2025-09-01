Şaibeli kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu talimat verdi: Susun

CHP'nin, 15 Eylül'de görülecek kurultay iptal davası öncesi gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Tartışma ve iddialarla gidilen süreçte Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın çevrelere 15 Eylül'e kadar konuşmama talimatı verdiği öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu ve çevresinin dava ile ilgili ilgileri olmadığı halde davanın tarafı gibi bir algı sağlandığını ve bundan da hem Kılıçdaroğlu hem de yakın isimlerin rahatsız olduğu kaydedildi.

Daha önce de yakın çevresinin, mutlak butlan kararı çıkması halinde "Kılıçdaroğlu'nun hayır deme şansı yok" dediği öne sürülmüştü.

KARAR ÇIKARSA KOLTUK KILIÇDAROĞLU'NUN

Mahkemeden "mutlak butlan" çıkması halinde de karara uyulacak, yani parti 4-5 Kasım 2023'te kurultaydan önceki yönetime Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek.

Bu kararın çıkması halinde sadece Kılıçdaroğlu değil Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Yunus Emre, Ulaş Karasu gibi 15'e yakın Parti Meclisi üyesi de yeniden PM'de yer alacak.