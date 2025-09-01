Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şaibeli kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu talimat verdi: Susun

Şaibeli kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu talimat verdi: Susun

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şaibeli kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu talimat verdi: Susun
CHP, Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin 15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu'nun 'susun' talimatı verdiği öğrenildi. CHP'nin eski liderinin ve çevresinin davayla ilgileri olmadığı halde 'taraf' olduğu algısının da Kılıçdaroğlu ve yakın çevresini rahatsız ettiği öğrenildi.

CHP'nin, 15 Eylül'de görülecek kurultay iptal davası öncesi gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Tartışma ve iddialarla gidilen süreçte Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın çevrelere 15 Eylül'e kadar konuşmama talimatı verdiği öğrenildi. 

Habertürk'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu ve çevresinin dava ile ilgili ilgileri olmadığı halde davanın tarafı gibi bir algı sağlandığını ve bundan da hem Kılıçdaroğlu hem de yakın isimlerin rahatsız olduğu kaydedildi.

Şaibeli kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu talimat verdi: Susun - 1. Resim

Daha önce de yakın çevresinin, mutlak butlan kararı çıkması halinde "Kılıçdaroğlu'nun hayır deme şansı yok" dediği öne sürülmüştü. 

KARAR ÇIKARSA KOLTUK KILIÇDAROĞLU'NUN

Mahkemeden "mutlak butlan" çıkması halinde de karara uyulacak, yani parti 4-5 Kasım 2023'te kurultaydan önceki yönetime Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek.

Şaibeli kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu talimat verdi: Susun - 2. Resim

Bu kararın çıkması halinde sadece Kılıçdaroğlu değil Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Yunus Emre, Ulaş Karasu gibi 15'e yakın Parti Meclisi üyesi de yeniden PM'de yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail, Türk aktivistlerin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nu cezaevi koşullarıyla tehdit etti!S-400’ler için Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif! "Görüşmeye hazırız"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! 1250 internet sitesi erişime kapatıldı - Gündem1250 internet sitesi erişime kapatıldıMarketten aldığı ekmekten çıkan şoke etti: Bu kadar da olmaz! - GündemMarketten aldığı ekmekten çıkan şoke etti: Bu kadar da olmazİstanbul alarm veriyor! Barajlarda doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü - GündemAçıklamalar korkuttu! Kritik seviye de geçildiÇin'den dünyaya Gazze mesajı! "Hiçbir izahı yok" diyerek dikkat çekti - GündemGazze sözleri dikkat çekti: Hiçbir izahı yokSerinlemek için girdi, cesedi çıkarıldı! 25 yaşındaki gencin kahreden ölümü - GündemSerinlemek için girdi, cesedi çıkarıldı! 25 yaşındaki gencin kahreden ölümüZabıta döven belediye başkanıyla ilgili yeni görüntüler! Geçen yıl da personelin boğazını sıkmış - GündemZabıta döven başkanla ilgili yeni görüntüler!
Sonraki Haber Yükleniyor...