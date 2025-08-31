22 aydır tek söz etmemişti: Kılıçdaroğlu, kurultay için kararını verdi!

Son zamanlarda iç çatışmalar ve soruşturmalarla sancılı günler geçiren CHP'nin, 15 Eylül'de görülecek Kurultay davasına adım adım yaklaşıldı. Davada gözler ise partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

tv100'de konuşan gazeteci Sinan Burhan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgileri aktardı.

"YAKIN ÇEVRESİNE DE KONUŞMADI"

Burhan, Kurultay'a ilişkin edindiği bilgileri şu sözlerle aktardı:

"Kemal Bey mutlak butlan ve mahkeme ile ilgili aylardır tek yorum yapmadı. Mahkemede davacı pozisyonunda da değil. Algı sanki dava açmış gibi. Kara propaganda davaya sebep olan değişimciler. Yakın çevresine de 22 aydır mahkeme ile ilgili bir tek cümle yorumda bulunmadı.

"HAYIR DEME ŞANSI YOK"

15 Eylül'e kadar da bu tavrı sürecek. Mahkeme kararına uyacak. Mutlak butlan olursa açıkladığı gibi hayır deme şansı yok. Hakarete varan sosyal medya ve medya lincine rağmen diyalog kapısını kapalı tutmayacak."

KURULTAY DAVASI'NIN GEÇMİŞİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

Davanın 30 Haziran'da görülen 3'üncü duruşmasında mahkeme, kurultayda usulsüzlük suçlamasıyla 12 kişi hakkında açılan ceza davasında Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek, duruşmayı 8 Eylül'e ertelemişti. CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, partinin kuruluş yıl dönümüne denk gelen 4-9 Eylül haftasında yapılacak etkinlikler nedeniyle duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Talebi değerlendiren mahkeme, duruşmayı 15 Eylül saat 10.00'a ertelemişti.