Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

COP31 Antalya ne zaman, hangi ülkeler katılacak?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
COP31 Antalya ne zaman, hangi ülkeler katılacak?
Başlık ResmiCOP31 Antalya ne zaman, hangi ülkeler katılacak?

COP31 Antalya için geri sayım sürerken küresel iklim zirvesinin tarihleri, katılımcı ülkeler ve liderler düzeyindeki temsil gündemde. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferansta iklim finansmanı, temiz enerji dönüşümü, şehirlerin dayanıklılığı gibi başlıklar ele alınacak.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen COP31, dünyanın farklı bölgelerinden hükümet temsilcileri, müzakereciler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını Antalya'da bir araya getirmeye hazırlanıyor.

COP31 ANTALYA NE ZAMAN?

COP31, 9 ile 20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi tarafından açıklanan resmi takvime göre konferansın merkezi Antalya EXPO Center olacak. 9 Kasım'da başlayacak toplantılar 20 Kasım'daki kapanış sürecine kadar devam edecek.

Konferans içerisinde devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Dünya Liderler Zirvesi 11 ve 12 Kasım 2026'da yapılacak. Türkiye'nin ev sahibi olduğu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 Başkanı olarak görev yapacak, müzakereler tarafında ise Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen görev üstlenecek. Konferansın eylem gündeminde Sıfır Atık, temiz enerji dönüşümü, iklim dirençli şehirler, gıda güvenliği, gençlik ve eğitim gibi alanlar öne çıkıyor.

COP31 ANTALYA'YA HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

COP31'e UNFCCC'ye taraf ülkelerin delegasyonlarının katılması bekleniyor. COP31 bilgilerinde konferans için 197 taraf ve yaklaşık 100 bin kişilik toplam katılım öngörülüyor. Ülkeler konferansa devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, müzakere heyetleri ve teknik ekiplerle farklı düzeylerde katılabiliyor. Bunun yanı sıra BM kuruluşları, gözlemci devletler, hükümetler arası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, bilim insanları, gençlik temsilcileri ve özel sektör temsilcileri de zirvede yer alacak.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.