COP31 Antalya ne zaman, hangi ülkeler katılacak?

COP31 Antalya için geri sayım sürerken küresel iklim zirvesinin tarihleri, katılımcı ülkeler ve liderler düzeyindeki temsil gündemde. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferansta iklim finansmanı, temiz enerji dönüşümü, şehirlerin dayanıklılığı gibi başlıklar ele alınacak.

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen COP31, dünyanın farklı bölgelerinden hükümet temsilcileri, müzakereciler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını Antalya'da bir araya getirmeye hazırlanıyor.

COP31 ANTALYA NE ZAMAN?

COP31, 9 ile 20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi tarafından açıklanan resmi takvime göre konferansın merkezi Antalya EXPO Center olacak. 9 Kasım'da başlayacak toplantılar 20 Kasım'daki kapanış sürecine kadar devam edecek.

Konferans içerisinde devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Dünya Liderler Zirvesi 11 ve 12 Kasım 2026'da yapılacak. Türkiye'nin ev sahibi olduğu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 Başkanı olarak görev yapacak, müzakereler tarafında ise Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen görev üstlenecek. Konferansın eylem gündeminde Sıfır Atık, temiz enerji dönüşümü, iklim dirençli şehirler, gıda güvenliği, gençlik ve eğitim gibi alanlar öne çıkıyor.

COP31 ANTALYA'YA HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

COP31'e UNFCCC'ye taraf ülkelerin delegasyonlarının katılması bekleniyor. COP31 bilgilerinde konferans için 197 taraf ve yaklaşık 100 bin kişilik toplam katılım öngörülüyor. Ülkeler konferansa devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, müzakere heyetleri ve teknik ekiplerle farklı düzeylerde katılabiliyor. Bunun yanı sıra BM kuruluşları, gözlemci devletler, hükümetler arası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, bilim insanları, gençlik temsilcileri ve özel sektör temsilcileri de zirvede yer alacak.

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