Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düzenlediği COP31, Kasım ayında Antalya'da gerçekleştiriliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcileri, uzmanlar, çevre kuruluşları, bilim insanları ve sivil toplum aktörlerini bir araya getiren zirvede iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma, enerji dönüşümü ve çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alınıyor. Program hala sürerken vatandaşlar ise ''COP31 ne zaman bitecek, nasıl gidilir, nerede?'' sorularını araştırmaya devam ediyor.

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Antalya'da devam eden COP31'in bitiş tarihi, günlük etkinlik takvimi, toplantıların yapılacağı alan ve ulaşım seçenekleri de merak konusu oldu. Zirvenin resmi programında etkinlikler günlere ve tematik başlıklara göre ayrılıyor. Oturumlar Antalya yerel saatine göre düzenleniyor. Peki, COP31 ne zaman bitecek, nasıl gidilir, nerede?

COP31 ne zaman bitecek, nasıl gidilir, nerede? COP31 program takvimi ve ulaşım bilgileri

COP31 NE ZAMAN BİTECEK?

9 Kasım 2026'da Antalya'da başlayabn COP31 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında düzenlenen zirve, 12 gün boyunca farklı ülkelerden temsilcileri, uzmanları ve iklim alanında çalışan kuruluşları bir araya getiriyor. Konferansın son gününde kapanış oturumları ve zirvenin sonuç metnine ilişkin çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

COP31 ne zaman bitecek, nasıl gidilir, nerede? COP31 program takvimi ve ulaşım bilgileri

COP31 NEDİR?

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı olarak düzenlenen uluslararası iklim zirvesidir. Her yıl gerçekleştirilen COP toplantılarında ülkeler, küresel ısınmayla mücadele, sera gazı salımlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı alınacak önlemler konusunda görüşmeler yapıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'de iklim politikalarının uygulanması, temiz enerjiye geçiş, iklim finansmanı ve ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Zirveye devlet temsilcilerinin yanı sıra bilim insanları, gençler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve çevre uzmanları da katılıyor.

COP31 ne zaman bitecek, nasıl gidilir, nerede? COP31 program takvimi ve ulaşım bilgileri

COP31'E NASIL GİDİLİR, NEREDE?

COP31, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Antalya EXPO Merkezi'nde düzenleniyor. Zirve alanına Antalya Havalimanı üzerinden hava yolu ile ulaşılabileceği gibi kara yolu bağlantıları da kullanılabiliyor. Organizasyon kapsamında katılımcılar için özel ulaşım ve servis düzenlemeleri de bulunuyor.



COP31 ne zaman bitecek, nasıl gidilir, nerede? COP31 program takvimi ve ulaşım bilgileri

COP31 PROGRAM TAKVİMİ

9 Kasım 2026: Gıda, Tarım ve Sağlık (Tarım ve gıda

güvenliği, sulama, su verimliliği, sağlık ilişkisi..)

güvenliği, sulama, su verimliliği, sağlık ilişkisi..) 10 Kasım 2026: Enerji ve Ulaştırma (Enerji arz

güvenliği, elektrifikasyon, şebeke altyapısı,

sürdürülebilir ulaşım..)

güvenliği, elektrifikasyon, şebeke altyapısı, sürdürülebilir ulaşım..) ⁠11 Kasım 2026: Sıfır Atık / Dünya Liderleri İklim Eylemi

Zirvesi (1. Gün) (Döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği,

metan emisyonları..)

Zirvesi (1. Gün) (Döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, metan emisyonları..) ⁠12 Kasım 2026: Dirençli Şehirler ve Yapılı Çevre / Dünya

Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (2. Gün) (İklime dirençli

kentler, afet risk yönetimi, doğa temelli çözümler..)

Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (2. Gün) (İklime dirençli kentler, afet risk yönetimi, doğa temelli çözümler..) 13 Kasım 2026: Finans ve Ticaret (Yeşil dönüşüm, iklim

temelli yatırımlar, yeşil finansman, karbon

piyasaları..)

temelli yatırımlar, yeşil finansman, karbon piyasaları..) 14 Kasım 2026: Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve

Yetkinlikler (İklim okuryazarlığı, yeşil beceriler, iş gücü

dönüşümü..)

Yetkinlikler (İklim okuryazarlığı, yeşil beceriler, iş gücü dönüşümü..) 15 Kasım 2026: Antalya'da Bir Nefes / Bir Soluk (Sosyal

ve kültürel etkinlikler, farkındalık programları)

ve kültürel etkinlikler, farkındalık programları) 16 Kasım 2026: Bilim, Sanayi ve Teknoloji (Yeşil

sanayileşme, yapay zekâ, dijitalleşme, düşük karbonlu

üretim..)

sanayileşme, yapay zekâ, dijitalleşme, düşük karbonlu üretim..) ⁠17 Kasım 2026: Okyanuslar, Denizler, Doğa ve Arazi

Kullanımı — Rio Synergy (Biyoçeşitlilik, ekosistem

restorasyonu, mavi ekonomi..)

Kullanımı — Rio Synergy (Biyoçeşitlilik, ekosistem restorasyonu, mavi ekonomi..) 18 Kasım 2026: İnsan ve Sosyal Kalkınma (Adil geçiş,

istihdam, kadınların güçlendirilmesi, kırılgan gruplar..)

istihdam, kadınların güçlendirilmesi, kırılgan gruplar..) ⁠19 Kasım 2026: İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi

(Kurumsal kapasite geliştirme, finansmana erişim,

uygulama mekanizmaları..)

(Kurumsal kapasite geliştirme, finansmana erişim, uygulama mekanizmaları..) 20 Kasım 2026: Nihai Müzakereler (Tarafların

müzakereleri tamamlaması ve sonuç kararlarının

açıklanması)

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