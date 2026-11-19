COP31 ne zaman bitecek, nasıl gidilir, nerede? COP31 program takvimi ve ulaşım bilgileri
Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düzenlediği COP31, Kasım ayında Antalya'da gerçekleştiriliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcileri, uzmanlar, çevre kuruluşları, bilim insanları ve sivil toplum aktörlerini bir araya getiren zirvede iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma, enerji dönüşümü ve çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alınıyor. Program hala sürerken vatandaşlar ise ''COP31 ne zaman bitecek, nasıl gidilir, nerede?'' sorularını araştırmaya devam ediyor.
Antalya'da devam eden COP31'in bitiş tarihi, günlük etkinlik takvimi, toplantıların yapılacağı alan ve ulaşım seçenekleri de merak konusu oldu. Zirvenin resmi programında etkinlikler günlere ve tematik başlıklara göre ayrılıyor. Oturumlar Antalya yerel saatine göre düzenleniyor. Peki, COP31 ne zaman bitecek, nasıl gidilir, nerede?
COP31 NE ZAMAN BİTECEK?
9 Kasım 2026'da Antalya'da başlayabn COP31 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında düzenlenen zirve, 12 gün boyunca farklı ülkelerden temsilcileri, uzmanları ve iklim alanında çalışan kuruluşları bir araya getiriyor. Konferansın son gününde kapanış oturumları ve zirvenin sonuç metnine ilişkin çalışmaların tamamlanması planlanıyor.
COP31 NEDİR?
COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı olarak düzenlenen uluslararası iklim zirvesidir. Her yıl gerçekleştirilen COP toplantılarında ülkeler, küresel ısınmayla mücadele, sera gazı salımlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı alınacak önlemler konusunda görüşmeler yapıyor.
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'de iklim politikalarının uygulanması, temiz enerjiye geçiş, iklim finansmanı ve ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Zirveye devlet temsilcilerinin yanı sıra bilim insanları, gençler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve çevre uzmanları da katılıyor.
COP31'E NASIL GİDİLİR, NEREDE?
COP31, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Antalya EXPO Merkezi'nde düzenleniyor. Zirve alanına Antalya Havalimanı üzerinden hava yolu ile ulaşılabileceği gibi kara yolu bağlantıları da kullanılabiliyor. Organizasyon kapsamında katılımcılar için özel ulaşım ve servis düzenlemeleri de bulunuyor.
COP31 PROGRAM TAKVİMİ
- 9 Kasım 2026: Gıda, Tarım ve Sağlık (Tarım ve gıda
güvenliği, sulama, su verimliliği, sağlık ilişkisi..)
- 10 Kasım 2026: Enerji ve Ulaştırma (Enerji arz
güvenliği, elektrifikasyon, şebeke altyapısı,
sürdürülebilir ulaşım..)
- 11 Kasım 2026: Sıfır Atık / Dünya Liderleri İklim Eylemi
Zirvesi (1. Gün) (Döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği,
metan emisyonları..)
- 12 Kasım 2026: Dirençli Şehirler ve Yapılı Çevre / Dünya
Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (2. Gün) (İklime dirençli
kentler, afet risk yönetimi, doğa temelli çözümler..)
- 13 Kasım 2026: Finans ve Ticaret (Yeşil dönüşüm, iklim
temelli yatırımlar, yeşil finansman, karbon
piyasaları..)
- 14 Kasım 2026: Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve
Yetkinlikler (İklim okuryazarlığı, yeşil beceriler, iş gücü
dönüşümü..)
- 15 Kasım 2026: Antalya'da Bir Nefes / Bir Soluk (Sosyal
ve kültürel etkinlikler, farkındalık programları)
- 16 Kasım 2026: Bilim, Sanayi ve Teknoloji (Yeşil
sanayileşme, yapay zekâ, dijitalleşme, düşük karbonlu
üretim..)
- 17 Kasım 2026: Okyanuslar, Denizler, Doğa ve Arazi
Kullanımı — Rio Synergy (Biyoçeşitlilik, ekosistem
restorasyonu, mavi ekonomi..)
- 18 Kasım 2026: İnsan ve Sosyal Kalkınma (Adil geçiş,
istihdam, kadınların güçlendirilmesi, kırılgan gruplar..)
- 19 Kasım 2026: İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi
(Kurumsal kapasite geliştirme, finansmana erişim,
uygulama mekanizmaları..)
- 20 Kasım 2026: Nihai Müzakereler (Tarafların
müzakereleri tamamlaması ve sonuç kararlarının
açıklanması)