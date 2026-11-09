COP31'e hangi ülkeler katılacak? COP31 programı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda bugün başladı. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 12 gün sürecek organizasyon için hazırlanan COP31 Alanı'nda düzenlemeler tamamlandı. Peki, COP31'e hangi ülkeler katılacak? COP31 konuları neler?

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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 12 gün sürecek organizasyon için hazırlanan COP31 Alanı'nda düzenlemeler tamamlandı. 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği konferans kapsamında 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yanı sıra BM, BM Genel Kurulu, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası Enerji Ajansı da lider düzeyinde COP31'e katılacak.

COP31e hangi ülkeler katılacak? COP31 programı

COP31 HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Türkiye’nin ev sahipliğinde 9–20 Kasım 2026’da Antalya’da düzenlenen COP31’e 196 ülke ve Avrupa Birliği’nin katılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına göre 102 ülkeden lider katılım bildirdi. Avustralya müzakerelere başkanlık ediyor. Son Dakika Haberleri

11–12 Kasım’daki Liderler Zirvesi için BM’nin yayımladığı konuşmacı listesinde Çin, Brezilya, Birleşik Krallık, İran, Irak, Filistin, Pakistan, Kazakistan, Özbekistan, İsveç, Norveç, Tanzanya, Barbados ve Tuvalu’nun da aralarında bulunduğu ülkeler var.

COP31 KONULARI

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yürüteceği zirvede, 196 ülke ve AB'nin liderleri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini tartışacak.

Türkiye, diyalog ile anlayış geliştirme, uzlaşma ile ortak sorumluluk alma, eylem ile de taahhütleri gerçek çözümlere dönüştürmeyi ilke edinen "Uygulama COP"u vizyonunu dünya için hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Bakan Kurum tarafından açıklanan COP31 Eylem Gündemi'nin öncelikli 10 başlığı "Sıfır Atık, Temiz Enerji Dönüşümü/ Elektrifikasyon, Gıda Güvenliği, İklim Dirençli Şehirler, İklim Uygulama Köprüsü, Yeşil Sanayileşme, Gençlik ve Eğitim, Okyanuslar ve Denizler, Rio Sinerjisi, Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri"nden oluşuyor.

1,5 MİLYON KİŞİNİN ZİYARET ETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Türkiye COP31'e 527 bin metrekare alanı Mavi Bölge, 582 bin metrekare alanı da Yeşil Bölge olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin metrekare alanda ev sahipliği yapacak.

Birleşmiş Milletler yetkisi altında yönetilen resmi müzakere alanı olarak planlanan Mavi Bölge içerisinde, devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşlar küresel iklim politikasını şekillendiren resmi müzakereleri yürütecek.

Mavi Bölge'ye ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

Yeşil Bölge'de ise özel sektör, akademik dünya, sivil toplum örgütleri, gençlik temsilcileri, teknoloji girişimleri ve yenilikçileri iklim çözümlerini paylaşmak, ortaklıklar kurmak ve yenilikçi projeleri sergilemek için buluşacak. Türkiye'nin Yeşil Bölge'sini 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.



| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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