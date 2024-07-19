CrowdStrike, siber güvenlik sektöründe olurken 2011 yılında kuruldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün internet ağlarında meydana gelen sorunun ardından birçok şirkette erişim problemleri yaşandı. Microsoft'taki Crowdstrike meydana gelen teknik arızayla beraber CrowdStrike hangi ülkenin, ne iş yapıyor merak konusu oldu.
2011 yılında kurulan CrowdStrike, George Kurtz, Dmitri Alperovitch ve Gregg Marston tarafından kurularak 2019 senesinde halka açıldı. Microsoft'un bulut sistemi olan Azure'da meydana gelen sorun sebebiyle "mavi ekran hataları" yaşanıyor.
CROWDSTRİKE NEDİR, NE İŞ YAPIYOR?
Crowdstrike, siber güvenlik sektöründe adından söz ettirirken 2011 senesinde kuruldu. Bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli olarak devam eden şirket, kurumları siber saldırılardan korur.
Siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunarken dünya çağında biliniyor.
CROWDSTRİKE HANGİ ÜLKENİN?
Amerikan şirketi olan Crowdstrike, Bulut iş yükü ve uç nokta güvenliği gibi imkanlar sunuyor. Büyük şirketlerin çoğunun güvendiği firma dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi