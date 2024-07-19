CrowdStrike, siber güvenlik sektöründe olurken 2011 yılında kuruldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 10:58 - Güncelleme:

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Bugün internet ağlarında meydana gelen sorunun ardından birçok şirkette erişim problemleri yaşandı. Microsoft'taki Crowdstrike meydana gelen teknik arızayla beraber CrowdStrike hangi ülkenin, ne iş yapıyor merak konusu oldu.