Trabzonspor'un CSKA Sofya ile oynayacağı karşılaşmanın canlı yayın programında değişiklik yapıldı. Beşiktaş'ın maçının uzaması nedeniyle bordo-mavili ekibin mücadelesi farklı bir kanaldan yapılacak. CSKA Sofya-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir sorusunun cevabı ise TRT tarafından verildi.

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Futbolseverlerin merakla beklediği CSKA Sofya-Trabzonspor karşılaşmasının yayın kanalına ilişkin yeni bir duyuru yapıldı. TRT Spor, Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmanın planlanan yayın süresini aşması nedeniyle Trabzonspor maçının ekranlara geliş şeklinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Peki, CSKA Sofya-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte, CSKA Sofya-Trabzonspor canlı yayın bilgileri...

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı değişti! Hangi kanalda, nerede izlenir?

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor'un CSKA Sofya karşısındaki mücadelesini canlı izlemek isteyenler, karşılaşmanın ilk bölümünü TRT Spor Yıldız üzerinden takip edebilecek. Beşiktaş maçının tamamlanmasının ardından yayın TRT 1'e aktarılacak ve mücadele TRT1 üzerinden devam edecek.

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı değişti! Hangi kanalda, nerede izlenir?

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş karşılaşmasının uzaması nedeniyle Trabzonspor'un CSKA Sofya ile oynayacağı maçın TRT Spor Yıldız'da başlayacağını bildirdi. Açıklamada, Beşiktaş maçının tamamlanmasının ardından CSKA Sofya-Trabzonspor mücadelesinin TRT 1'den yayınlanacağı belirtildi.

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