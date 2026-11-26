Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Ligin 13. haftasında karşı karşıya gelecek iki ezeli rakibin mücadelesi merakla beklenirken ''Süper Lig’de Beşiktaş’ın maçı ne zaman, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi gün oynanacak?'' sorusu da gündemde.

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Derbi öncesinde Beşiktaş'ın Avrupa arenasında Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde yaşanan olaylar da gündeme geldi. Gürcistan'ın Batum kentindeki mücadele sırasında polisin Beşiktaş taraftarlarına müdahalesi üzerine maç kısa süreliğine durdurulurken, karşılaşmanın yeniden başlamasıyla futbol gündemi Süper Lig'deki kritik derbiye çevrildi. Peki, Süper Lig’de Beşiktaş’ın maçı ne zaman, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi gün oynanacak?

Süper Lig’te Beşiktaş’ın maçı ne zaman, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi gün oynanacak?

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi saat 21.00'de başlayacak. Galatasaray 31 puanla liderliğini sürdürürken Beşiktaş 25 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig’te Beşiktaş’ın maçı ne zaman, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi gün oynanacak?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında Oğuzhan Çakır görev yapacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele, Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.



Süper Lig’te Beşiktaş’ın maçı ne zaman, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi gün oynanacak?

BEŞİKTAŞ-HAPOEL MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması iptal edilmedi. Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarlarına müdahalesi nedeniyle mücadele 25. dakikada durdu ve hakemler soyunma odasına gitti.

Tribünlerde yaşanan gerginliğin ardından verilen arayla birlikte maç yeniden başladı. Karşılaşma, yaşanan olaylar nedeniyle kısa süreliğine kesintiye uğrasa da oynanmaya devam etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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