UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşma, tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Hakem ve futbolcuların soyunma odasına gittiği maç, olayların yatışmasının ardından yeniden başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşlı taraftarlara yönelik müdahaleleri kınayarak yaşananların takipçisi olacağını duyurdu. Gürcistan'daki Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle ''Beşiktaş ceza alacak mı, maç iptal mi edilecek?'' soruları ise gündeme geldi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerde yaşanan gerginlik maçın seyrini etkiledi. Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar arasında ve güvenlik güçlerinin ağır müdahalesi sırasında yaşanan olaylar nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Peki, Beşiktaş ceza alacak mı, maç iptal mi edilecek?

Beşiktaş ceza alacak mı, maç iptal mi edilecek? TFF’den Gürcistan’da oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı açıklaması!

BEŞİKTAŞ CEZA ALACAK MI?

Batum'da yaşanan olayların ardından Beşiktaş'ın UEFA tarafından ceza alıp almayacağı merak edildi. UEFA tarafından ise Beşiktaş'a yönelik herhangi bir cezaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. UEFA'nın olaylarla ilgili inceleme yapması ve değerlendirme sonucunda bir karar alması halinde gelişmeler netlik kazanacak.

Beşiktaş ceza alacak mı, maç iptal mi edilecek? TFF’den Gürcistan’da oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı açıklaması!

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI İPTAL Mİ EDİLECEK?

Karşılaşmanın 26. dakikasında yaşanan olaylar üzerine Danimarkalı hakem Morten Krogh, takımları ve hakem ekibini soyunma odasına yönlendirdi. Bir süre ara verilen mücadele, tribünlerdeki gerginliğin sona ermesinin ardından yeniden başladı.

Olayların ardından TFF ve Beşiktaş yönetiminden açıklamalar gelirken, futbol kamuoyunda Beşiktaş'ın ceza alıp almayacağı ve karşılaşmanın iptal edilip edilmeyeceği soruları gündeme geldi.

Beşiktaş ceza alacak mı, maç iptal mi edilecek? TFF’den Gürcistan’da oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması:

''UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ın Gürcistan’da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşma öncesinde ve sırasında, Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönelik stadyum içerisinde ve dışında gerçekleştirilen kabul edilemez tutum, davranış ve müdahaleleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

Sporun evrensel değerlerini, insan onurunu, karşılıklı saygıyı ve fair play ilkelerini hiçe sayan; ayrımcılık, dışlama ve güvenlik zaafiyeti içeren hiçbir uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Taraftarlarımızın güvenliğini tehlikeye atan, temel hak ve özgürlüklerini hedef alan bu tür davranışlar karşısında sessiz kalınması da söz konusu olamaz.

Beşiktaş ceza alacak mı, maç iptal mi edilecek? TFF’den Gürcistan’da oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yaşanan olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların gecikmeksizin uygulanması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı açıkça ilan ediyoruz. Bu olayların üzerinin örtülmesine, sorumluların hesap vermekten kaçınmasına veya benzer ihlallerin tekrarlanmasına müsamaha gösterilmemelidir.

Başta ciddi güvenlik zaafiyetleri olmak üzere bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya bırakılan Beşiktaş Kulübümüzün ve taraftarlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu vurguluyor; müdahaleye ve olumsuz muameleye maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hiç kimse unutmasın ki Türk futbolunun temsilcilerine ve taraftarlarına yönelik saygısızlık, ayrımcılık ve güvenlik ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağız. Başta UEFA nezdinde olmak üzere gerekli tüm girişimlerin yapılması ve sorumluların hesap vermesi için ulusal ve uluslararası platformlarda kararlılıkla hareket edeceğiz.''

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