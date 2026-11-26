Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan olaylara tepki gösterdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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