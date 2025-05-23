Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs 2025 Cuma namazı vakitleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2025 07:08 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 07:18 - Güncelleme:

Müslümanlar için haftanın en anlamlı günlerinden biri olan Cuma günü geldi. 23 Mayıs 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş Cuma namazı için camilere akın edecek. Yaklaşan cuma namazı nedeniyle vatandaşlar, yaşadıkları yerde cuma namazı saati sorgulaması yapıyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Barış Tunçel