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Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs 2025 Cuma namazı vakitleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs 2025 Cuma namazı vakitleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müslümanlar için haftanın en anlamlı günlerinden biri olan Cuma günü geldi. 23 Mayıs 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş Cuma namazı için camilere akın edecek. Yaklaşan cuma namazı nedeniyle vatandaşlar, yaşadıkları yerde cuma namazı saati sorgulaması yapıyor.

Cuma namazı, öğle ezanı vaktinde kılınır. Her ilin ezan saatine göre Cuma namazı saati değişiklik göstermektedir. Günlük namaz vakitleri çizelgesine göre 23 Mayıs 2025 tarihli namaz vakitleri belli oldu. 

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATLERİ (23 MAYIS 2025)

İstanbul – Öğle ezanı: 13:06
Ankara – Öğle ezanı: 12:50
İzmir – Öğle ezanı: 13:13

Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs 2025 Cuma namazı vakitleri - 1. Resim

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN SORGULAMA EKRANI

Diğer şehirlerdeki Cuma namazı saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, aşağıdaki bağlantı üzerinden il ve ilçe bazlı ezan vakitlerini sorgulayabilir.

Namaz Vakitleri Sorgulama Ekranı 

Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs 2025 Cuma namazı vakitleri - 2. Resim

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Cuma namazı, camide cemaatle birlikte kılınan bir farz namazdır ve şu şekilde eda edilir:

4 rekât ilk sünnet

2 rekât farz (imamla birlikte kılınır)

4 rekât son sünnet

Toplamda 10 rekât olarak kılınır. Cuma hutbesi ise imam tarafından farz namazdan önce okunur ve dinlenmesi vaciptir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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