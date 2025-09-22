Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de ne zaman konuşacak? 15'inci kez Genel Kurula hitap edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 15'inci kez konuşma yapacak. Erdoğan'ın BM konuşmasında özellikle Gazze hakkında söyleyecekleri dikkat çekiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM'DE NE ZAMAN KONUŞACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitabı 23 Eylül Salı günü planlanıyor. Protokol sıralamasına göre dördüncü sırada söz alması öngörülürken BM Genel Kurulu’nun açılış gününde liderlerin ardışık konuşmaları yapıldığı için kesin saat, kürsüdeki akışa göre gün içinde netleşecek.

Liderlerin konuşmaları “yüksek düzeyli hafta”ya yayıldığından, Erdoğan’ın hitabının yanı sıra 22 Eylül’de Filistin Konferansı ve 24 Eylül’de BM İklim Zirvesi kapsamındaki konuşmaları da ajandada yer alıyor. New York temasları boyunca çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapılması bekleniyor.

GÜNDEM GAZZE OLACAK

Bu yılki hitabın ana maddeleri arasında Gazze’deki insani kriz, Filistin’in devlet olarak tanınması ve İsrail’e karşı uluslararası adımlar oluşturacak. Ankara’nın, ateşkes, sivil koruma ve kalıcı çözüm başlıklarında çok taraflı platformlara çağrılarını yinelemesi öngörülüyor.

ERDOĞAN'IN NEW YORK PROGRAMINDA BAŞKA HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

Genel Kurul hitabının yanı sıra 22 Eylül Filistin Konferansı ve 24 Eylül BM İklim Zirvesi konuşmaları ile ikili görüşmeler programda yer alıyor.