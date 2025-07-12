Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı tarihi konuşma açıklamaları dikkat çekti. Tarihi konuşma olarak nitelendirilen konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı, neyin müjdesini verdi merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Temmuz Cumartesi günü Kızılcahamam Kampı'nda "Terörsüz Türkiye" vizyonuna dair tarihi bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı, neyin müjdesini verdi merak edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLADI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'daki konuşmasında, PKK'nın 11 Temmuz 2025'te Kuzey Irak Süleymaniye şehrinde sembolik bir törenle silahları imha etmesi üzerinde durdu.

Terörsüz Türkiye sürecinin resmen başladığı belirtilirken bu tarihi adımla 1984'ten bu yana devam eden terör belasının sonun geldiğini belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinin bir pazarlık veya al-ver süreci olmadığının altını çizerek, "Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projemiz bir al-ver sürecinin neticesi değildir. Onun için başından beri çok dikkatliydik. Kanı durduracak, annelerin gözyaşlarını dindirecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Ancak şundan emin olun, devletimizin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan sürecin, AK Parti, MHP ve DEM Parti iş birliğiyle TBMM'de süreceğini ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında geçmişteki yanlış uygulamaların terörün büyüttüğünü, faili meçhuller, beyaz toroslar, Diyarbakır cezaevi ve yakılan köylerin örgüte istismar edeceği bir zemin hazırladığının altını çizdi.

Sürecin sadece Türkiye'de değil, bölgede de kalıcı barışın tesisi için bir fırsat olduğunu ve 41 yıllık parantezin kapanmakta olduğunu ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Süreç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'teki çağrısıyla resmen başladı. Bu çağrının ardından DEM Parti'nin İmrali'da Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmeler, 27 Şubat 2025'te Öcaln'ın PKK'ya kendini feshetme ve silah bırakma çağırısıyla sonuçlandı.

PKK 12 Mayıs'ta fesih ve silah bırakma kararı aldı. 11 Temmuz'da ise sembolik törenle "silahların yakılmasıyla" ilk adım atıldı.