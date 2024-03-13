Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kaza mı geçirdi, nerede?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 17:21 - Güncelleme: 13 Mart 2024 17:29 - Güncelleme:

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Son dakika gelişmesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kaza mı geçirdi, nerede, kazada hayatını kaybeden var mı merak ediliyor. İşte, detaylar...