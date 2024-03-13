Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kaza mı geçirdi, nerede?
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Son dakika gelişmesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kaza mı geçirdi, nerede, kazada hayatını kaybeden var mı merak ediliyor. İşte, detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kaza mı geçirdi, nerede? soruları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KORUMA EKİBİ KAZA MI GEÇİRDİ?
Şırnak'ta miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve koruma ekibi, Mardin'deki mitinge doğru yola çıktı. Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçiren koruma ekibinden ilk gelen bilgilere göre kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.