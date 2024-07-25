DCT halka arzının 1.1 milyon katılım halinde 34 lot vermesi bekleniyor

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arzını satın alacak olanların gündeminde kaç lot veriyor, katılım endeksine uygun mu soruları yer alırken talep toplama tarihi netleşti.

Sermaye Piyasa Kurulu'nun başvurusunu onayladığı DCTTR hissesinin başvurusunun onaylanmasıyla beraber satın olacak olan kişiler lot miktarını araştırdı.

DCT TRADİNG HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?

25-26 Temmuz tarihlerinde talep toplayacak olan şirketin tahmini lot miktarı şöyle:

1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL)

3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL)

3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL)

DCTTR KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

DCTTR hisse kodu ile satışa çıkacak olan hisse, katılım endeksine uygun olarak işlem görürken 7.5 Milyon TL ortak payı satış yapacak.

14,00 TL'den satışa çıkarken açıklık oranının % 28,85 ve büyüklüğünün de yaklaşık 525 Milyon TL olarak belirlendi.