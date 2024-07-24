22-28 Temmuz haftası halka arz takvimine göre DCT Trading talep toplayacak

Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların gündeminde bu haftanın halka arz takvimi yer aldı. 22-28 Temmuz haftasında SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketler arasında DCT Trading yer alırken talep toplama tarihi, lot miktarı ve katılım endeksine uygunluk durumu belli oldu.

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan DCT Trading halka arzının duyurulmasıyla beraber vatandaşlar bu hafta yeni şirket var mı, yok mu araştırıyor.

DCT TRADİNG HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Başvurusu onaylanan hisse, 25-26 Temmuz tarihlerinde talep toplamasının ardından işlem görmeye başlayacak.

14,00 TL fiyatı ile Ana Pazar'da DCTTR kodu ile satışa çıkacak olan şirket, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınacak.

DCT HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA VAR?

30 Milyon TL sermaye artırımı, 7.5 Milyon TL ortak payı satışı yapılacak olan hissenin fiyatı 14,00 TL olarak açıklanırken açıklık oranı % 28,85 ve büyüklüğünün de yaklaşık 525 Milyon TL olması bekleniyor.

DCTTR KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirket, katılım endeksine uygun olarak satışa çıkarken eşit dağıtım gerçekleştirecek.

Fonun kullanımı %40 Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı, %10 Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması, %10 Üretim kapasite ve verimlilik artırımı, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları, %40 İşletme sermayesi olacakken olası lot miktarı şöyle:

1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL)

3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL)

3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL)