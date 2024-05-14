Deniz Baydar ajan karakteri ile Teşkilat dizisine katılıyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisine dahil olacak olan yeni oyuncunun kim olduğu merak edilirken seyirciler oyuncu kadrosunu araştırıyor. Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Deniz Baydar, diziye katılacak olan isimler arasında yer aldı. Hangi karakteri oynayacak, adı ne gibi sorular da gündemde.
Pazar akşamları ekranlara gelen Teşkilat dizisine yeni oyuncu katılıyor. Seyirciler ise Deniz Baydar kimdir, hangi dizilerde oynadı gibi sorulara cevap arıyor. Detaylar haberimizdedir...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Baydar, diziye ajan olarak dahil olacak. 5 Eylül 1991 yılında doğan isim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü’nden mezun oldu.
Oyunculuk kariyerine 2013 senesinde Şefkat Tepe'de Hayalet Zehra rolü ile başlayan isim, Rezzan Çakır Menajerlik şirketi bünyesinde çalıştı. 2023 yılında Aşk Taktikleri 2 isimli film ile de adından söz ettirdi.
Yer aldığı dizi ve filmler şöyle:
Şefkat Tepe (Hayalet Zehra) 2013
Aşk ve Gurur (Feraye Arca) 2017
Avlu (Aysel) 2018
Aşk Taktikleri (Cansu) 2022
Dizinin başrolü Murat Yıldırım'ın yeni sezonda yer almaması beklenirken yerine Tolga Sarıtaş'ın oynaması beklenenler arasında yer aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi