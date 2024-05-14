Deniz Baydar ajan karakteri ile Teşkilat dizisine katılıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 10:21 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 10:29 - Güncelleme:

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisine dahil olacak olan yeni oyuncunun kim olduğu merak edilirken seyirciler oyuncu kadrosunu araştırıyor. Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Deniz Baydar, diziye katılacak olan isimler arasında yer aldı. Hangi karakteri oynayacak, adı ne gibi sorular da gündemde.