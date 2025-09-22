Devin Özek kimdir, nereli? Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak tanınıyor

Son dönemde Fenerbahçe'nin transfer ve yönetim süreçlerindeki değişiklikler, sportif direktör Devin Özek ismini de gündeme taşıdı. Devin Özek kimdir, nereli araştırılıyor.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

Devin Michele Özek, 20 Mart 1995'te Almanya'nın Münih şehrinde Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Futbolculuk kariyerine Almanya'nın alt liglerinde orta saha oyuncusu olarak başladı ancak 2016 yılında henüz 21 yaşında futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Ardından 2017 yılında Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 2021 yılında Bayer Leverkusen'de scout olarak görevi aldı ve ardından kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu. 2022 yazında, Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes'in yardımcısı olarak atandı. Özek'in Bayer Leverkusen'de etkili bir rol oynadığı biliniyor.

Devin Özek, UEFA B Lisansı'na sahiptir. Türkçe, Almanca ve İngilizce'yi akıcı olarak konuşabilmektedir.

1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Kulübü’nde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Devin Özek’in, kulübün futbol yönetimindeki yeniden yapılandırmada önemli bir konumda olduğu görülüyor.

DEVİN ÖZEK NERELİ?

Almanya’nın Münih kentinde doğmuştur. Türk ve Alman kökenlidir.