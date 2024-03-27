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Haberler > Haberler > Devrim otomobilinin tasarımcısı Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayatını kaybetti

Devrim otomobilinin tasarımcısı Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Devrim otomobilinin tasarımcısı Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayatını kaybetti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gündüz Sait Güngen kimdir, sorusu gündem oldu. Devrim otomobilinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan Gündüz Sait Güngen hayata gözlerini yumdu. Peki, Gündüz Sait Güngen kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

Devrim'in tasarımcılarından Gündüz Sait Güngen 99 yaşında hayatını kaybetti. Yüksek mimar mühendis Gündüz Sait Güngen, Devrim otomobilinin hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan bir isimdi.  Türkiye'nin otomotiv sektöründe çığır açan isimlerden biri olan Gündüz Sait Güngen'in hayatı haberimizde.

GÜNDÜZ SAİT GÜNGEN KİMDİR?

Gündüz Sait Güngen, Türkiye'nin ilk yerli otomobil projesi Devrim'in tasarımcısıdır. İstiklal Savaşı gazilerinden Mehmet Adil Güngen’in oğlu Gündüz Sait Güngen, 19 yaşında TCDD’nin bursluluk sınavını kazanarak üniversite eğitimi için ABD’ye gitti.

Türkiye’ye dönen Güngen, bursunu ödeyebilmek için TCDD’de işe başladı. Güngen, uzun yıllar çalıştığı TCDD’de İnşat Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. TCDD’den sonra ilk Sivil Havacılık Genel Müdürü oldu, ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi kurucu öğretim üyeliği görevinde bulundu.

DEVRİM OTOMOBİLİNİN TASARIMCISI

Gündüz Sait Güngen, 15 Mayıs 1961’de dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatıyla, Eskişehir Demiryolu Fabrikası’nda, 129 günde üretilen Devrim otomobilinin kaporta ekibinde yer aldı. Devrim otomobilinin 4 prototipini yapan 24 mühendisten biridir.

2 çocuk babası Güngen, 15 Mart’ta 99 yaşında hayatını kaybetti. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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