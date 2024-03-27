Devrim otomobilinin tasarımcısı Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayatını kaybetti

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 14:18 - Güncelleme: 27 Mart 2024 14:19 - Güncelleme:

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Gündüz Sait Güngen kimdir, sorusu gündem oldu. Devrim otomobilinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan Gündüz Sait Güngen hayata gözlerini yumdu. Peki, Gündüz Sait Güngen kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...