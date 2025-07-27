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Dilan Çıtak tutuklandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dilan Çıtak tutuklandı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak gündemdeki yerini aldı. Çıtak, Bodrum’da polislerin “dur” ihtarına uymadı. Polisler, havaya ateş açarak aracı zar zor durdurabildi. Peki, Dilan Çıtak tutuklandı mı?

İbrahim Tatlıses'in, kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak'ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. Çıtak, son olarak Bodrum’da karıştığı bir olayla isminden söz ettirdi.

Dilan Çıtak tutuklandı mı? - 1. Resim

DİLAN ÇITAK TUTUKLANDI MI?

Dilan Çıtak'ın şu an için tutuklanıp tutuklanmadığı bilinmemektedir.

Edinilen bilgiye göre, Dilan Çıta, Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda emniyet şeridinden ilerlediği esnada polis tarafından durdurulmak istendi. Ancak "dur" ihtarına uymayan Çıtak, polis ekibinin üzerine araç sürdü. Dilan Çıtak, polislerin havaya ateş açmasıyla durdurulabildi.

Bodrum’da polisle arasında yaşanan olay sonrasında Dilara Çıtak, karakola gittiği bilinmektedir. Dilara Çıtak’ın tutuklu olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay hakkında soruşturma devam ediyor.

Dilan Çıtak tutuklandı mı? - 2. Resim

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Işıl Çıtak babası ise İbrahim Tatlıses'tir. 2025 yılı itibarıyla 36 yaşında olan Çıtak,  kardeşi İdo Tatlıses gibi müzik kariyerine yönelmiştir. Dilan Çıtak, lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. 2011 yılında müzik ve dil becerilerini geliştirmek amacıyla Amerika’ya gittiği bilinmektedir. Şu anda müzik kariyerine devam etmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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