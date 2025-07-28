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Doğum yardımı ne zaman yatar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Doğum yardımı ne zaman yatar?
Doğum Yardımı, E-Devlet, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Doğum yardımının ne zaman yatacağı arama motorlarında sorgulatılıyor. 5 bin TL doğum yardımı başvuruları 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Böylelikle 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek verileceği belli oldu. Peki, doğum yardımı ne zaman yatar? İşte detaylar...

Doğum yardımı ile ilgili aramalar hı kazandı. 2025 yılı doğum yardımı için başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin hesaplara geçeceği tarihi beklemeye başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğum yardımı ödeme tarihini açıkladı. Ödeme miktarı ve süresi 1., 2. ve 3. çocuk için farklılık gösteren yardım, annelerin hesaplarına yatırılacak.

Doğum yardımı ne zaman yatar? - 2. Resim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuru sayısının 170 bini geçtiğini duyurdu. En çok başvurunun İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'dan geldiğini belirtmişti. 

Doğum yardımı ne zaman yatar? - 3. Resim

DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü hesaplara yatacak. 

Doğum yardımı ne zaman yatar? - 4. Resim

Doğum yardımı başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1500 TL, üçüncü çocuğa aylık 5 bin TL destek verilecek.

Doğum yardımı ne zaman yatar? - 5. Resim

Doğum yardımı başvurusu ise, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasından sonra yapılabilir.

Doğum yardımı ne zaman yatar? - 6. Resim

Çocuk yardımı için başvuruların, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi zorunludur.

Doğum yardımı ne zaman yatar? - 7. Resim

1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukların faylanabileceği doğum yardımında annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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