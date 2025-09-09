Domenico Tedesco kimdir, nereli, kaç yaşında? Çalıştırdığı takımlar merak ediliyor

Domenico Tedesco kimdir, nereli, kaç yaşında soruları Fenerbahçe taraftarının gündeminde yer buldu. Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktörün kariyeri ve çalıştırdığı takımlar merakla araştırılmaya başlandı.

DOMENİCO TEDESCO KİMDİR?

Avrupa futbolunun genç teknik adamları arasında öne çıkan Domenico Tedesco, kısa sürede gösterdiği başarılarla adını duyurmayı başardı.

Futbolculuk döneminde profesyonel arenada uzun bir kariyer yapmayan Tedesco, antrenörlük yolunda hızlı adımlarla ilerleyerek hem Almanya hem de farklı ülkelerde önemli takımların başında görev aldı.

DOMENİCO TEDESCO NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

12 Eylül 1985 tarihinde İtalya’nın Cosenza bölgesinde dünyaya gelen Domenico Tedesco, ailesiyle birlikte küçük yaşta Almanya’ya göç etmiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarını Almanya’da geçiren Tedesco, burada eğitimini sürdürmüş ve futbol dünyasına adım atmıştır. Hem İtalyan hem de Alman vatandaşlığı bulunan Tedesco şu an 39 yaşında.

DOMENİCO TEDESCO ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Teknik direktörlük kariyerine genç yaşta adım atan Tedesco, ilk deneyimini 2017 yılında 2. Bundesliga ekiplerinden Erzgebirge Aue’de yaşamıştır. Buradaki başarılı performansının ardından aynı yıl Schalke 04’ün başına geçmiş ve ilk sezonunda takımı Bundesliga ikinciliğine taşımıştır.

2019’da Almanya’daki görevinden ayrıldıktan sonra Rusya Premier Ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmış, burada da kısa sürede etkili sonuçlar almıştır. 2021’de RB Leipzig’in teknik direktörlüğünü üstlenen Tedesco, takımıyla DFB-Pokal zaferi yaşamış ve Avrupa kupalarında dikkat çekmiştir.

Son olarak 2023 yılında Belçika Milli Takımı’nın başına geçen genç çalıştırıcı, Avrupa Şampiyonası’nda takımın başında sahaya çıkmış ancak 2025 yılının başında görevinden ayrılmıştır. Şimdi ise Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe teknik direktörlüğü gündemde.