Fenerbahçe yönetimi tarafından kongreyle ilgili yapılan açıklamayla beraber "Fenerbahçe kongresi ne zaman?" sorusu, cevap buldu.

FENERBAHÇE KONGRESİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe kongresi 13-14 Eylül'de yapılacaktır. Ancak çoğunluğun sağlanamaması durumunda 20-21 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgilerde konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"18 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nu Eylül ayında yapacağımızı ve kesin tarihlerin 2025-2026 lig fikstürünün belli olmasından sonra kararlaştırılacağını camiamıza duyurmuştuk.

Bugün Türkiye Futbol Federasyonunda çekilen kuralar neticesinde takımımızın maç programı belli olmuştur."

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç aday olacaktır. Yeterli oyun alınması durumunda yeniden başkan seçilecektir.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını duyurdu.

Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmış olmalıydı. Mevcut halde, kulübün yararı, sezon sonunun sükunetle beklenmesinden geçer ki kulübün katlanacağı yükümlülüklerin kararını alanlar, herhangi bir mazeretin arkasına saklanmasınlar." ifadelerini kullandı.

Sezonun başladığını kaydeden Aziz Yıldırım, "Sezon başlamış, transferler yapılmış, teknik direktör adaylarının, 'Kurmadığım kadronun sorumluluğunu kabul etmem.' diyerek Fenerbahçe'yi reddettiği bir vasatta yapılacak bir kongre ve bu kongrede aday olmak, şahsım için hizipçilikten öte bir anlam taşımaz. Bu vesileyle Fenerbahçe camiasına söylemek istediğim şey, hep birlikte, takımımızın başarısı için çaba sarf etmek, özlediğimiz şampiyonluk için takıma destek vermek ve görülecek bir hesap var ise, bunu sezonun sonuna bırakmaktır. Bu konuyla ilgili artık ismimin herhangi bir şekilde speküle edilmemesini kamuoyundan rica ediyor, yeni sezonda tüm branşlarda mücadele eden takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.