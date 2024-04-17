Dubai ve BAE'de yaşanan selde halkın görüntüleri (VİDEO) Jet skiler ve botlarla gezdiler

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 10:33 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme:

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Körfez ülkelerinde sel felaketi yaşanıyor. Dubai ve BAE sular altında kaldı. Körfez ülkelerinde son 75 yılın en yüksek yağış miktarı gerçekleşti. Yaşanan doğal afette can kayıpları da var. Peki, Dubai ve BAE'de neler oluyor? Sel felaketinde ölü var mı? İşte Dubai ve BAE'de yaşanan selde halkın görüntüleri...