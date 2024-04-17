Dubai ve BAE'de yaşanan selde halkın görüntüleri (VİDEO) Jet skiler ve botlarla gezdiler
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Körfez ülkelerinde sel felaketi yaşanıyor. Dubai ve BAE sular altında kaldı. Körfez ülkelerinde son 75 yılın en yüksek yağış miktarı gerçekleşti. Yaşanan doğal afette can kayıpları da var. Peki, Dubai ve BAE'de neler oluyor? Sel felaketinde ölü var mı? İşte Dubai ve BAE'de yaşanan selde halkın görüntüleri...
Körfez'de yaşanan selde ölü sayısı kaç oldu, sorusuna cevap aranıyor. Özelikle BAE'de yaşanan şiddetli yağışta uçaklar bile sel sularında güçlükle ilerledi. Otoyollar sular altında kaldı. Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarda aksamalar yaşandı. Peki, selde kaç kişi öldü? Son dakika Dubai ve BAE'de sel felaketi hakkında güncel haber ve bilgiler haberimizde...
KÖRFEZ'İ SEL VURDU
Körfez Bölgesi’nde 16 Nisan Salı günü birçok ülkeyi etkileyen sel meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde etkili olan şiddetli yağışlar, doğal afete dönüştü. Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu.
BAE'nin Dubai şehrinde etkili olan sağanak yağışlar, Dubai Uluslararası Havalimanı'nı su altında bıraktı. Uçak seferleri ise ertelendi. Havalimanında 21 yurt dışı ve 24 yurt içi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi.
Ayrıca Dubai’de bilinen alışveriş merkezi Dubai Mall’a da kullanılamaz hale geldi.
SEL FELAKETİNDE ÖLÜ VAR MI?
Bahreyn’de sokaklar ve caddeler sular altında kaldı.
Umman’da yetkililerin belirttiğine göre sel nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi