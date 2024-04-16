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Dubai'yi sel vurdu! Uçaklar yüzdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı su altında kaldı ve uçaklar sel sularında zorlukla ilerledi. Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağışlar vurdu. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, Flydubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

Bu durumda, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar 25 dakika boyunca askıya alındı. Havalimanında 21 yurtdışı ve 24 yurtiçi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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