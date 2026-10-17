Dünya Astsubaylar Günü her yıl 17 Ekim 2026 tarihinde kutlanıyor. Vatanın her köşesinde fedakârlıkla görev yapan tüm muvazzaf ve emekli astsubaylara minnetlerini ifade etmek için Dünya Astsubaylar Günü mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden paylaşıyor.

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17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. İlk olarak 17 Ekim 2012 tarihinde TEMAD'ın kuruluş gününde kutlanmaya başlanmıştır.

Yabancı ülke büyükelçi ve askerî ataşeleri, siyasi liderleri, hükûmet mümessilleri ve astsubayların iştirakiyle her yıl kutlanan bir gün hâline gelmiştir.

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici'nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görmüştür. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda Yüksel Binici'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır.

Dünya Astsubaylar Günü mesajları... Astsubaylar Günü ne zaman?

ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Ülkemizin huzuru ve güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bünyesinde kahramanca ve fedakârca görev yapan tüm muvazzaf ve emekli Astsubaylarımızın "17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü" kutlu olsun."

"Vatanımıza özveri ve sadakatle hizmet eden tüm astsubaylarımızın #17EkimDünyaAstsubaylarGünü kutlu olsun. "

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve bayrağımızın dalgalanması uğruna canını ortaya koyan şanlı ordumuzun bel kemiği kahraman astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun. "

"Vatan sevgisini görev bilinciyle, fedakârlığı onurla, sorumluluğu sadakatle taşıyan tüm astsubaylarımızın 17 Ekim Astsubaylar Günü’nü saygı ve minnetle kutluyoruz.Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum; var olsun Türk ordusu."

"Disiplini, cesareti, fedakârlığı ve görev bilinciyle vatan savunmasında önemli bir sorumluluk üstlenen tüm astsubaylarımızın Dünya Astsubaylar Günü’nü gururla kutluyor; görevleri başında şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.Ne mutlu vatanı için görev yapanlara, ne mutlu Türk milletine hizmet edenlere!"

Dünya Astsubaylar Günü mesajları... Astsubaylar Günü ne zaman?

"vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan tüm astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü’nü kutluyor; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, görev başındaki tüm astsubaylarımıza sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum"

"Vatanımız uğruna şehit olan astsubaylarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. "

"Her biri, görevde geçirilen yıllarıyla, gösterdiği cesaretle ve ortaya koyduğu fedakârlıkla bu onurlu mesleğin ayrılmaz bir parçasıdır. Dün görev yapanların emeği, bugün görev başında olanların kararlılığı ve yarınlara taşınan meslek onuru daima kıymetini koruyacaktır.Geçmişten bugüne, görevde ve gönüllerde; aynı inanç, aynı sorumluluk, aynı vatan sevgisiyle…Tüm astsubaylarımızın günü kutlu olsun."

"Vatanı, milleti ve bayrağı için gerektiğinde canını seve seve feda etmekten çekinmeyen, başta personelimiz olmak üzere tüm kahraman Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun."

"Astsubaylarımız, ordumuzun belkemiği, fedakâr kahramanlardır.Cesaretiniz, disiplininiz ve vatan sevgisiyle gurur duyuyoruz.17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun!"

"Vatan sevgisini görev bilen, üniformasını şerefle taşıyan, gerektiğinde canını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman astsubaylarımızın 17 Ekim Astsubaylar Günü kutlu olsun!"

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