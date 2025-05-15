DUS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2025 ÖSYM DUS sonuçları heyecanla bekleniyor

2025 DUS sonuçları için bekleyiş sürerken, sınav sürecini geride bırakan diş hekimi adayları gözlerini ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevirdi. 20 Nisan’da gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ardından sonuç tarihi merak konusu oldu. Sınav sonrası süreçte heyecan giderek artarken, adaylar internette yoğun şekilde “DUS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur?” sorularına cevap aramaya başladı.

Türkiye genelinde binlerce adayın katılımıyla 20 Nisan 2025 tarihinde yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edildi.

Aynı gün içerisinde gerçekleştirilen bir diğer sınav olan Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) ile birlikte ÖSYM’nin takviminde yer alan tüm süreçler eksiksiz tamamlandı.

Sınavın ardından kısa süre içerisinde hem Temel Soru Kitapçıkları hem de Cevap Anahtarları ÖSYM’nin resmi internet sitesinde erişime açıldı.

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DUS NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 sınav takvimi içerisinde DUS sonuçları için kesin açıklama tarihine yer verdi. Takvime göre hem 2025-DUS 1. Dönem hem de 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınav sonuçları 15 Mayıs 2025 Perşembe günü adaylarla paylaşılacak.

Sınav sonuçlarının genellikle sabah saatlerinde erişime açıldığı biliniyor. Ancak ÖSYM tarafından saat bilgisi resmi olarak duyurulmadığı için, adayların 15 Mayıs sabah saatlerinden itibaren ÖSYM sistemini takip etmeleri öneriliyor.

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DUS 2025 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlem yapabilecek.

Sonuç ekranına erişmek için https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile sisteme giren adaylar, sonuç belgelerine dijital olarak ulaşabilecek.