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Duygu Özdin neden öldü, hastalığı neydi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Duygu Özdin neden öldü, hastalığı neydi?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan ve kanser tedavisi gören Fenerbahçeli taraftar Duygu Özdin hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından "Kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımıyla tanınan Duygu Özdin ölüm nedeni ve hastalığı merak edildi.

İstanbul’da bir süredir kanserle mücadele eden ve Fenerbahçeli olan 35 yaşındaki Duygu Özdin, hayatını kaybetti. 

Sosyal medyada “Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?” yüreklere dokunan genç kadının vefatı sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü hesabından paylaşım yaptı. 

DUYGU ÖZDİN NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü bilinen 35 yaşındaki Duygu Özdin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü gelen acı haber, tuttuğu takım Fenerbahçe camiasında da üzüntüyle karşılandı.

Fenerbahçeli olan Duygu Özdin'in “Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?” sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Duygu Özdin neden öldü, hastalığı neydi? - 1. Resim

Bunun üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü, 

"“Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…'

1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.

Duygu Özdin,
Hep kalbimizdesin." sözleriyle Özdin'in vefatını duyurdu.

DUYGU ÖZDİN HASTALIĞI NEYDİ?

Duygu Özdin'in kanser hastalığıyla mücadele ettiği biliniyordu. Ancak hangi kanser olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. İstanbul'da bir süredir tedavi gören 35 yaşındaki Özdin'in hastalığının ilerlemesi nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı kaydedildi. 

Duygu Özdin neden öldü, hastalığı neydi? - 2. Resim

DUYGU ÖZDİN KİMDİR?

35 yaşındaki Duygu Özdin, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyündendir. Fenerbahçeli kimliği ile tanınıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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