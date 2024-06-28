Düzce Çilimli'de Orman sokakta elektrik kesintisi 12.15'te sona erecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
28 Haziran günü sabah saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek araştırmaya başladı. Alacamescit köyü yolu, Esenli köyü yolu ve Orman sokak dahil birçok yerde meydana gelen arıza çalışmaları sürerken kesintinin biteceği saat paylaşıldı.
Bugün Düzce'nin bazı ilçelerinde meydana gelen elektrik arızası için ekipler çalışmaya devam ederken kesinti ne zaman bitecek araştırılmaya başlandı. 09.00 ve 10.45 civarında başlayan arızalarda çalışma sürerken elektriklerin geleceği saat belli oldu.
DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?
28 Haziran günü 10.45'te başlayan kesinti ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, ORMAN sokakları kapsarken 12.15'te sona erecek.
FEVZİYE KÖYÜ YOLU, KARADERE HASANAGA, KARADERE HASANAĞA KÖYÜ YOLU arızası 09.00'da başladı ve 10.30'da sona erdi.
ESENLİ KÖYÜ YOLU sokakta 17.30'da sona ererken ÇALILIK KÖYÜ YOLU sokakta kesinti 15.30'da bitecek.
DÜZCE MERKEZ KESİNTİLERİ 28 HAZİRAN
15 TEMMUZ ŞEHİTLER, 19 SK., 19., 22 SK., 23 SK., 24 SK., 25 SK., 26. SK., 29 SK., 32 SK., 33 SK., 34., 35., 36 SK., 37 SK., 38 SK., 39 SK., 39., 40 SK., 41 SK., 42 SK., 50 SK., 54., ARSLAN SK., BAHAR SK., BOLU CD., BÜLBÜL SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., DOĞAN SK., DOĞU ÇIKMAZI SK., DÜZCE CD., ERTUGRULGAZI, FATİH SK., GÜLBAHAR SK., GÜVEN SK., HAYAT EVLERİ KÜME EVLER, ISTANBUL, KARACA SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR SK., KURTULUŞ SK., KÜLTÜR CD., MELTEM SK., MILLET, MİLLET CD., NARİN SK., ÖMER HALISDEMIR, PROF.DR.AHMET AKYÜREK CD., ŞEKERCİ SK., TİMUR SK., YAVUZ SK., YENI, YEŞİL SK., ZÜMRÜT SK. bölgelerinde arıza çalışmaları 12.00'da bitecek.
DÜZGÖSTEK, KARSI, yeniyurt düzgöstek, YENİYURT KÖYÜ YOLU bölgelerinde 15.00'te biterken, 1855. SK., 1856., 1864., 1873., 1874. SK., 1885. SK., 1886., 1886. SK., 1893. SK., 1908. SK., ALİ ÇİL SK., BAYKUL, BENZERSİZ SK., CEYLAN SK., HASAN MERT, HASAN MERT SK., KAZIM SİVRİOĞLU SK., KÖŞE SK., KÜÇÜK SK., ÖZEL HAYRİ SİVRİKAYA HASTANESİ sokaklarında 17.30'da sonlanacak.
1950. CD., 606., 635. SK., 636. SK., 637. SK., 640. SK., 642. SK., 676. SK., 677. SK., 686., 691., 691. SK., ARABACI SK., ELA BAHRİYE ORAL BLV., KADIRGA SK., KUYUMCUZADE BULVAR, OCAK SK., TABAK SK., TALİH SK., URAL SK., YALÇIN SK bölgelerinde 11.00'de sona erdi ve 458. SK., 461. SK., 462. SK., 5736. SK., HAYDAR GÖSTERISLI, HAYDAR GÖSTERİŞLİ SK alanlarında 12.00'de bitecek.
Düzce Merkez'in 444., 446., 446. SK., 464., 464. SK., 465., 465. SK., 5702. SK., BAYRAK CD., C. AYRAL BLV., CAVİT AYIŞIK SK., KEMAL ÇITLAK SK., SALIM UGURLU, SALİM UĞURLU SK bölgelerinde arıza çalışmaları 12.00 itibarıyla sona erecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi