Düzce Çilimli'de Orman sokakta elektrik kesintisi 12.15'te sona erecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 10:49 - Güncelleme:

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28 Haziran günü sabah saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek araştırmaya başladı. Alacamescit köyü yolu, Esenli köyü yolu ve Orman sokak dahil birçok yerde meydana gelen arıza çalışmaları sürerken kesintinin biteceği saat paylaşıldı.