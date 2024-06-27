Aquapark havuzunda zincirleme facia! Elektrik akımına kapılan bir kişi öldü, 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Ordu'da aquaparktaki havuzda 9 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Çocuğu kurtarmak isteyen işletme ortağı da akıma kapıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuk ise ağır yaralandı. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada faaliyet gösteren Ordu Aquapark Walter World isimli işletmeye yüzmek için gelen 9 yaşındaki Elif Naz Derdiyokoğlu havuz içerisinde elektrik akımına kapıldı.

Çocuğun akıma kapıldığını fark eden işletmenin ortağı Mustafa Kemal Günay (48) da çocuğu kurtarmak isterken elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, çevredekilerin de yardımıyla havuzdaki kişiler çıkartıldı.

İŞLETME ORTAĞI HAYATINI KAYBETTİ, ÇOCUK AĞIR YARALI

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mustafa Kemal Günay Ordu Devlet Hastanesi'ne, Elif Naz Derdiyokoğlu ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Günay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız çocuğu ise hastanedeki işlemlerinin ardından Samsun'daki özek bir hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.