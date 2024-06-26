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Bursa'da dehşet anları! Taksideki eşine ateş açtı: Kan revan içinde polis merkezine gidip yardım istediler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da ticari takside boşanma aşamasındaki eşini gören adam ateş açtı. Yaralanan taksi şoförü taksiyle polis merkezinin önüne giderek polislerden yardım istedi. Kurşunların hedefi olan kadın ve ticari taksi şoförü yaralanırken polis kaçan kocayı her yerde arıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde iddiaya göre, koca K.E. boşanma aşamasında olan eşi Meltem E.'yi ticari taksi içerisinde gördü. Bunun üzerine henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı K. E. eşinin bulunduğu taksiye doğru ateş açtı.

Bursa'da dehşet anları! Taksideki eşine ateş açtı: Kan revan içinde polis merkezine gidip yardım istediler - 1. Resim

YARALI HALDE POLİS MERKEZİNE GİTTİLER

Boşanma aşamasındaki eşi ve ticari taksi sürücüsü Mehmet U. kurşunların hedefi olarak yaralandı. Şüpheli K. E. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ticari taksi şoförü Mehmet U. yaralı yolcusu ile birlikte taksiyi Beyazıt Polis Merkezi'nin önüne getirerek polislerden yardım istedi.

Bursa'da dehşet anları! Taksideki eşine ateş açtı: Kan revan içinde polis merkezine gidip yardım istediler - 2. Resim

Polislerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet U. ile Meltem E.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kadın bacağından, taksici ise kolundan yaralanırken bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis K.E.'yi her yerde arıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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