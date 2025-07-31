Düzce elektrik kesintisi! 31 Temmuz Düzce elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

31 Temmuz Düzce elektrik kesintisi ne zaman bitecek? vatandaşın gündeminde yer alıyor. 31 Temmuz'da Düzce elektrik kesintisi bitiş saati ve Düzce elektrik kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler merak ediliyor. İşte, Düzce elektrik kesintisi sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler...

DÜZCE ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 TEMMUZ!

31 Temmuz Perşembe günü Düzce elektrik kesintisi SEDAŞ tarafından duyuruldu. Planlı kesintiler Akçakoca ve Merkez ilçesinde yaşanıyor. Kesintinin uygulandığı mahalleler ise belli oldu.

Akçakoca'da saat 09.00'da başlayan elektrik kesintisi 15.30'da sona erecek.

DÜZCE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA