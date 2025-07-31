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Düzce elektrik kesintisi! 31 Temmuz Düzce elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Düzce elektrik kesintisi! 31 Temmuz Düzce elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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SEDAŞ Düzce elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti bitiş saatini yayınladı. 31 Temmuz Perşembe günü Düzce elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. Vatandaşlar Düzce'de elektrik kesintisi bitiş saatini sorgulanıyor.

31 Temmuz Düzce elektrik kesintisi ne zaman bitecek? vatandaşın gündeminde yer alıyor.  31 Temmuz'da Düzce elektrik kesintisi bitiş saati ve Düzce elektrik kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler merak ediliyor. İşte, Düzce elektrik kesintisi sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler...

DÜZCE ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 TEMMUZ!

31 Temmuz Perşembe günü Düzce elektrik kesintisi SEDAŞ tarafından duyuruldu. Planlı kesintiler Akçakoca ve Merkez ilçesinde yaşanıyor. Kesintinin uygulandığı mahalleler ise belli oldu. 

Akçakoca'da saat 09.00'da başlayan elektrik kesintisi 15.30'da sona erecek. 

Düzce elektrik kesintisi! 31 Temmuz Düzce elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 1. Resim

DÜZCE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İlçeMahalle / BölgeBaşlama SaatiBitiş Saati
AKÇAKOCAUğurlu Mahallesi09:0015:30
MERKEZÇamlısu, Çamlısu Köyü Yolu09:0015:00
MERKEZBeyciler, Çamköy, Çavuşlar, Kazukoğlu, Koçyazı, Tokuşlar, Yahyalar ve birçok cadde/sokak09:0011:00
MERKEZHamidiye Mah. (Kıvılcım Sk. ve çevresi)09:0013:00
MERKEZHamidiye Mah. (1233., 1250. Sk., Umut Sk. vb.)09:0013:00
MERKEZHamidiye, Karaca, Koçyazı Mahalleleri ve çok sayıda cadde/sokak09:0013:00
MERKEZKörpesler, Körpeşler, Sancaklar Mahalleleri (1494., 2454., Eski Akçakoca Cd. vb.)13:0017:00
MERKEZKörpesler, Körpeşler, Sancaklar Mahalleleri (1490., 1498., 2531. vb.)13:3017:00
MERKEZArapçiftliği, Sarayyeri, Sarayyerî (Kadıoğlu Yolu, Kozuluk Küme Evler vb.)09:0011:00
MERKEZN Kendisi, Şehit Mahallesi (15545., 15570. Sk., Konuralp 219. vb.)09:0011:00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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